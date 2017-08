50 Aña pasa 6 mucha muher a kibra e machismo na JFK School, Compila pa Bernadette Schouten – de Cuba

Na aña 1967, mi persona tabata e prome mucha muher cu a haya permiso pa cuminsa enseñanza di Bouwkunde na MTS di John F. Kennedy School.

Nos tabata den luna di examen 1967 y e hoofd di Juliana School MULO, meneer Poeze a pasa pa informa e alumnonan cu ta desea di sigui nan studio na MTS, cu e aña ey lo no tin mester di haci e toelatings toets, pero si lo mester tin puntonan 8 of mihor den matematica (Wiskunde + Meetkunde).

Mesora algun di e mucha hombernan den klas a pone nan nomber riba e lista. Como cu meneer sa cu mi tambe tin puntonan halto den e materianan aki, el a puntrami kico tabata mi plan pa futuro y despues ‘zou dat ook niet iets voor jou zijn?

Mi no tabatin niun idea ainda, pero school completamente di mucha homber so, sigur no a drenta mi mente na ningun momento. Meneer mester a ripara e expresion di mi cara inquisitivo y a splicami e ora cu MTS tin 3 richting cu ta Bouwkunde, Electro Techniek y Werktuig Bouwkunde.

Pense y pasa cerca dje prome cu bay cas. Hopi tempo no tabatin pa pensa, pero como cu mi tata tabata un Carpinte den Lago, di chiquito mi tabata hunga cu tur su hermentnan den su shop na cas y semper mi tabata yude unda cu por, cortando palo cu handzaag y e mes tabata splicami di con mester pone spon den e kozijn y di e zwaluwstaart voeg y mucho mas, Bouwkunde a parcemi atrayente.

Mi tabata un mucha bastante shy, pero cu mi mes opinion y un di nan tabata cu nos tur ta igual, sin importa sexo y lo por haci cualkier studio igual.

Meneer Poeze a contact meneer. Groters di JFK School, kende no tabatin nada contra pa acepta mucha muher na MTS, pero tog e lo prefera cu ta 2 of mas mucha muher inscribi.

A manda informa tur e otro MULO examen klasnan cu tin oportunidad pa mucha muher tambe wordo acepta na JFK, tanten cu nan ta cumpli cu e requisito di MTS manera ariba splica.

Meneer Poeze a papia tambe cu un otro klasgenote p’e por join mi pa ya nos ta 2 mucha muher y sigur lo wordo acepta e momento ey.

Gertrudis a keda convenci. Ata prome dia di scol augustus1967, nos tabata 6 mucha muher, cual a dunami un sensacion di logro p’e posilibidad cu mi a inicia cu ayudo di sr. Poeze. 3 Studiante Ann Leong, Anne Peterson y Brenda a scoge pa studia Elektro Techniek y Lena, Gertrudis y ami, Bernadette a scoge pa Bouwkunde.

5 Si nos a finalisa despues di 2 aña na 1969 y a sigui cu studio avanza. Na 1968 nos (Bouwkunde) a participa cu un proyecto n’e Lago Sience Fair y a bin cu un premio tambe.

E siguiente aña escolar no a drenta mas mucha muher, pero despues di esey si un otro set di mucha muher a drenta y manera nos por mira awe el a bira comun p’e studiante dicidi pa su mes ki studio e por sigui sin mester check su genero.

Den e sigiuente aña mundo a wordo enfrenta cu e movemento femenista “Emancipatie” pa igualdad di muher pa cu e hende homber. Mi no a mira e necesidad pa join nan, pasobra ya pami nos a logra cambio caba y sin tin nodo di perde nos femenismo.

Pa despues cu mi mester mira con JFK School a para bira un ruina, tabata haci hopi dolor, sigur no pami so.

Pesey mes, grandi tabata mi alegria di reza den prensa cu e edificio di JFK lo ta proximo pa bay wordo renoba y p’e ta bay wordo usa nada menos cu pa nos Departamento di Enseñanza.

Danki pa bo espacio.

Riba algun di e fotonan aki por mira e.o. mi persona den combersacion cu sr. Dan Oduber; meneer di houtbewerking hunto cu Lena, Gertruida y Bernadette; Brenda, Anne Peterson, Ann Leong; Klas Ub2 –, para d.r.p.d. Frank James, Guillermo Figaroa, James Wilson, Urbano Tromp, Juan Kock, Sixto Fingal, Ronnie Croes, Maria de Cuba (Bernadette), Gertrudis Valentijn, Cosme Wever (Mau), gehurkt d.r.p.d Dennis Zeppenfeldt, Kurt Labadie, Lena Boekhoudt, Emile Herde, Gerard Chin-Woei-Njap, Milo Croes y Gordon Toussaint, dilanti werkplaats. Y tambe nos tin un relato di Science Fair 1968 cu premio.