8 Di 10 partidonan cu a entrega lista mester firma di sosten

Un total di 10 partido a entrega lista di candidato pa participa n’e proximo eleccion dia 22 di september awor. Contrario n’e comentario duna p’e presentadora di Tele Aruba, 8 di e 10 partidonan aki mester di firma di sosten di como 500 firma cada uno.

Ta dos partido so, no mester di firma cu ta MEP y AVP, ya cu nan tin representacion den Parlamento caba. Partido Democracia Real no a presenta lista, pero si a uni cu POR, partido POR como pa prome biaha ta bay eleccion, tambe mester di firma di sosten.

E proceso aki ta cuminsa dialuna awor y lo dura te cu dia 15 di augustus awor. Si pa dia 15 awor tin partido cu no haya e firmanan di sosten, nan lo no por participa na eleccion di dia 22 di september awor.

Ayera mainta, e dama presentador di Tele Aruba a confundi e televidentenan, bisando cu partidonan cu tabatin asiento caba den Parlamento, no mester di firma di sosten.

Cu excepcion di MEP y AVP, tur partido cu a presenta lista di candidato ayera mester di firma di sosten, cu dialuna awor lo cuminsa.