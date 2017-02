A digitalisa e proceso di aplicacion pa ‘Aruba Lening’: Awor studiantenan por aplica pa prestamo di estudio via internet

Recientemente, Minister di Enseñansa Michelle Hooyboer-Winklaar a anuncia introduccion di un sistema di registracion nobo pa Aruba Lening uzando tecnologia moderno.

Den un esfuerso pa optimalisa e sistema pa cuadra mas cu e manera con e interaccion di nos hobennan awendia y pa yuda e departamento crea un fluho rapido entre aplicacion y contesta, awor a digitalisa e proceso completo di registracion y aplicacion.

Celina Oduber ta bisa cu di parti di seccion facilidadnan di estudio (afdeling studie faciliteiten) di Departamento di Enseñansahunto cu AIB- Bank, nan ta contento di anuncia cu studiantenan cu kier aplica pa un di e productonan di Aruba Lening lo por haci esaki den forma digital.

Studiantenan tin e oportunidad, na prome instante, di habri un cuenta di Aruba Lening dor di yena tur datonan personal via e formulario di registracion. Lo ricibi un contesta di e departamento y a base di esey lo suministra datonan pa ‘login’ y asina por drenta e portal di Aruba Lening.

Asina ta tur studiante cu kier aplica pa un Aruba Lening despues di a scoge un estudio por acudi rib’e website www.ea.aw/studia. Akinan por kies pa account aanmaken (traha cuenta) of inloggen (drenta) riba bo portal di Aruba Lening. Si e studiante no tin un cuenta ainda por crea esaki via e pagina aki. Pa por crea un cuenta, e studiante mester manda of agrega adhunto un prueba di nacionalidad Hulandes.

Despues di crea e cuenta lo por aplica door di yena formulario di un di e productonan di Aruba Lening. Tambe lo haya tareanan pa haci p’asina por entrega documentonan di forma digital.

Documentonan y informacion cu studiantenan mester entrega den henter e proceso di aplicacion ta e persoonsnummer (number di persona di SIAD); prueba di adres (papel di Censo); declaracion di inscripcion (inschrijgvings verklaring) cu tambe ta obtenibel na Censo; despues mester entrega bewijs van toelating (prueba di admision) di e scol unda lo sigui studia; un ‘gewaarmerkte’ (cu seyo) copie di diploma; prueba di cuenta di banco Arubiano na nomber di e studiante y por ultimo un overeenkomst van geldlening (acuerdo di prestamo) Aruba Lening. Por aplica 24 ora pa dia.

Ora subi e website y yega na e portal di registracion di cuenta di Aruba Lening e studiante ta bay abao na e pagina banda robes y lesa e instruccionnan bon. Na banda drechi por pone tur documentonan cu mester bay adhunto y yena e datonan, esta nomber, fam, fecha di nacemento, adres y un email cu ta activo pasobra ta via e email e departamento ta bay tene contacto cu e studiante pa asina pone na altura di e proceso di su aplicacion.

E tarea di facilidadnan di estudio ta pa wak tur e aplicacionnan y a base di criterionan ta evalua e peticion pa asina por brinda tur studiante un contesta si ta bin na remarca pa un prestamo.

“Cu e sistema digitalisa e ta bay ta relativamente lihe, pero lo bo haya mas cu un contesta.

Asina ta lo bo crea bo cuenta y haya un contesta dentro di cinco dia di trabao via bo email. Despues lo bo haya bo tareanan pa entrega documentacion. Na momento di entrega di cada documento lo bo haya un reaccion riba esaki via email”, el a acentua.

“Hopi importante ta e lista yama ‘aftehandelen akties.” Na momento cu bo a manda un documento riba e lista di “aftehandelen akties” e status di esaki tambe ta cambia.

Kiermen e studiante ta na haltura di e status di e documento cu el a entrega.

Es decir si e documento ta aproba of si e ta den proceso ainda”, Celina Oduber a conclui.