A haci tur esfuerzo, pero e baby dolphin a fayece

Den e dianan aki, tin masha movemento den nos awanan di un cantidad di Dolphin. Asina diahuebs ultimo, algun baydo di laman a descubri un dolphin pega riba beach na Roger’s Beach, pero e tabata herida den su banda.

A logra yud’e y asina a logra scapa e dolphin aki, cu a landa bay laman grandi sano y salvo. Pero un poco mas pariba tabata Angiolina Henriquez ferviente luchador pa salba e animalnan aki, hunto cu e conocido kokki di Divi Hotels, Matt Boland a haya un baby dolphin, pero no por a haci mucho p’e, pasobra el a fayece, debi na un buraco grandi den su banda. Nan no sa kico a causa e buraco grandi aki, mescos cu loke cu a pasa cu e dolphin mas grandi. Ban spera di por saca afo ta kico of kende a causa esaki.