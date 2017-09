A keda detecta cu Tin masha comerciante no ta cumpli cu pago di nan belasting

Por spera accion di Afpakteam y FIOT

Nos ta hayando informacion cu tin masha hopi comerciante, kendenan no ta cumpli cu pago di nan belasting y consecuentemente Gobierno no ta haya fondo loke ta coresponde na nan. Den seno di Departamento di Belasting, nan ta evaluando con pa ataca e problema aki. Departamento di Belasting tin na su disposicion e asina yama Fiscale Inlichtingen en Opsporings Team (FIOT), cu tin sosten di e reciente institui Afpakteam.

Loke ta pasando ta, cu mas y mas empleado a cuminsa na denuncia nan propio dunadornan di trabao, pasobra maske riba nan payslip por mira cu e dunador di trabao ta deduci e.o. Loonbelasting, primanan di AOV/AWW y AZV, pero esakinan no ta denta den caha di Gobierno.

Ora cu e trahador kier haya informacion di parti di Impuesto, nan no por haya informacion, pero a lo largo ta nan lo ser persigui pa negligencia of hasta por bisa un manipulacion di dunador di trabao, cu si ta kita nan placa, pero no ta percura p’esaki yega na Departamento di Belasting.

E situacion aki ta serio pa cual FIOT a cuminsa na tuma e denuncianan aki na serio y ta nan intencion pa subi caya pa bay atende cu e comerciantenan aki cu no ta cumpli cu nan obligacion financiero pa cu Departamento di Belasting.

Lo bay tende mas di e accion aki, despues di eleccion, pasobra Gobierno tambe kier su fair-share.