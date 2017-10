A publica un potret di Beach di Bucuti & Tara Resort, cu un articulo di Amsterdam Manor

For di Tisa LaSorte di Bucuti & Tara Beach Resort, nos a recibi un reaccion riba publicacion di AWEMainta di diasabra ultimo.

Den dicho articulo AWEMainta ta haci mencion cu Amsterdam Manor ta menciona den New York Times, pero a publica un potret di Bucuti & Tara Beach Resort.

Ironicamente, Bucuti & Tara Beach Resort ta menciona den e mesun articulo den New York Times come e escogencia di luho. Esey no ta menciona den e articulo den AWEMainta, aunke ta potret di Bucuti & Tara Beach Resort cu NY Times a publica riba su website.

Tisa LaSorte ta pidi AWEMainta pa coregi e información y berdad nos tin cu bisa cu nos a recibi dicho articulo for di personanan encarga cu marketing di Aruba y nos a copia e foto cu e articulo. Pero nos a copia esaki, sin pone atencion riba e foto, cu berdad ta di Bucuti & Tara Beach Resort. Nos disculpa p’e eror ey.

Hecho ta si cu mira con hotelnan di Aruba ta resalta den New York Times y cu na Aruba tin beachnan bunita cu ta masha atractivo y yamativo pa nos turismo.