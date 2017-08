Ora cu 8.30 a bati diamars anochi, partido ABO a constata di no a haya e cantidad di firma pa sostene e partido pa participa n’e proximo eleccion. Tur partido cu no tin representacion den Parlamento, tabatin mester di 578 firma di sosten pa por participa n’e proximo eleccion.

Diamars anochi pa 8.30 ABO a logra unicamente 487, cu ta 91 firma menos y como tal ta keda afo.

Di acuerdo cu lider di ABO, Elton Lioe-A-Tjam, maske cu ABO no ta den contienda di proximo eleccion, ABO lo keda un organisacion, vociferando su opinion di tur loke ta tuma lugar den nos comunidad. Loke por ser interpreta cu ABO lo forma parti di un grupo di presion.

ELTON LIOE-A-TJAM

Elton Lioe-A-Tjam (ABO) den su ultimo comunicado a duna di conoce cu no laga esnan cu a kita democracia di pueblo, gana atrobe!

E observacion: ‘Manera partido ABO ta ocupa e puesto mas abou riba e lista di sosten, cu esaki no kiermen cu pueblo no kier mira partido ABO den eleccion’, haci pa un persona trahando den prensa diahuebs pasa, ta ilustra un biaha mas e deficiencia di nos sistema democratico y e continuo intento pa sigui influencia e pueblo malamente.

Pasobra esun cu a haci e observacion tendencioso aki, a lubida pa inclui algun aspecto hopi esencial den su ‘analisis/conclusion periodistico’ of kisas intencionalmente esakinan no a wordo inclui p’asina sigui pinta un imagen negativo di partido ABO, manera sa pasa regularmente.

Segun Elton Lioe-A-Tjam, e prome dianan di inscripcion, algun partido a haci’e casi imposibel pa laga pueblo duna sosten na otro partidonan. P’esnan cu no sa of cu no tabata presente na Censo, tabatin un Carnaval total, un rancamento di kakiña formal y intimidacion di hende;

tambe hopi hende no ta di acuerdo cu e forma con e dunamento di duna sosten a wordo organisa. Den e forma actual, tur hende por mira na cua partido un persona a duna sosten. No tin ningun sorto di privacidad. Y apesar cu algun hende kier pretende cu no tin persecucion politico na Aruba, e ta existi.

Partido ABO no a paga, priminti un cos, uza vinculonan (of presion) comercial pa trece trahador Censo of organisa un tipo di rifa pa atrae firmantenan; Partido ABO tampoco tin e medionan financiero of campañadonan pa pasa busca firmantenan na cas of trabou pa hiba firma. Partido ABO tampoco tin vinculonan special cu cierto partido tradicional, cu a percura pa manda nan sostenedornan firma lista.

Tur firmante di partido ABO, ta hendenan cu ta reconoce e trabounan semanal, for di 2014, y cu si ta kere cu ainda tin personanan integro cu kier sirbi e pais aki dignamente, enbes di nan mes.

Di acuerdo cu Elton Lioe-A-Tjam, na diferente ocasion, partido ABO a bisa cu e asunto di esun cu haya mas voto mester drenta den Parlamento lo drecha nos democracia, ta nada mas cu decoracion y manipulacion politico. E asunto aki nunca tabatin e intencion pa trece mas democracia pa pueblo.

Si di berdad tabatin boluntad y sinceridad pa duna pueblo mas democracia, anto dicon Gobierno y Parlamento no a percura pa elimina e obstaculo di firma di sosten na solamente Censo prome cu eleccion?

Dicon no a percura p’e partidonan sin representacion den Parlamento, entrega un lista di sosten cu identificacion, manera ta sosode na diferente pais caba enbes di molestia e ciudadano bay Censo? Dicon no a percura pa habri algun hulpbestuurskantoor y MFA, p’asina esnan cu menos recurso of cu no tin transporte, tambe por a bay firma pa un partido?

Dicon Gobierno no por a percura pa Censo keda habri riba diasabra p’asina tur esnan cu ta traha durante siman, por a bay duna nan sosten na un lista?

E ultimo aki ta bira mas remarcabel ora pueblo por a mira cu algun siman atras, Gobierno si a percura pa Censo keda habri riba diasabra pa tur hende por a bay registra pa participa na eleccion 2017.

Pero awor di ripiente Gobierno a scoge pa no duna e ciudadano e mesun facilidad aki pa bay firma pa un partido riba un diasabra y asina duna e electorado mas escogencia dia di eleccion.

Nos tur sa cu na Aruba tin un pobreza grandi y cu e postura aki di Gobierno pa limita e posibilidad p’esnan di menos recurso, ta mustra claramente cu Gobierno y e ‘establishment politico tradicional’, a scoge pa castiga esnan di menos recurso.

Si esnan di menos recurso (cu alabes ta forma e mayoria di e electorado) kier un cambio politico, e lo tin cu paga pe.

Na Censo so, unda no tin suficiente lugar pa para auto, unda tin cu paga parkeermeter y durante oranan di trabou. E postura tuma aki di parti di Gobierno y e ‘establishment politico tradicional’, ta mustra cu democracia activo no ta conta pa mayoria di pueblo. E mayoria di pueblo solamente ta sirbi pa haya nan voto.

Tambe un analisis di lista di firmantenan, lo confirma e ponencia aki y alabes mustra cu mayoria di e firmantenan ta biba pabou di brug.

Partido ABO ta sigur si e analisis aki wordo haci y publica pa ‘Electorale Raad’, e ponencia aki lo wordo confirma y asina henter pueblo por mira cu e firmamento di lista ta meramente un otro instrumento pa laga un parti di pueblo pensa cu e tambe ta participa n’e proceso democratico y cu nos tin democracia aki na Aruba.

Conseho di Voto di ABO ta, no laga esnan cu a kita democracia di pueblo, gana atrobe, segun un Elton Lioe-A-Tjam masha amarga cu su partido no a logra e cantidad di firma di sosten.