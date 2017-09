Adopt an Addict ta manda un peticion na instancianan gubernamental

“Adopt an Addict” ta un fundacion cu ta existi ya desde 2008. E fundacion a nace for di un iniciativa priva di comerciantenan cu tabatin hopi molester di e drogadictonan den centro di cuidad, cu di parti di Gobierno nan no tabata haya e ayudo necesario pa resolve e problema.

E fundacion no ta haya subsidio di ningun forma, pues ta logra haya su fondonan a base di fundraising y donacionan priva di nos comunidad. Nan ta yuda unda Gobierno no ta yuda.

Adopt an Addict tin un “half way” house “Cas Speransa” unda e clientenan ta haya tratamento pa cu nan adiccion te ora nan ta “clean”, ta haya un manera pa sigui biba bou guia y sigui traha pa keda liber di adiccion te ora nan por biba independientemente.

Prome cu e clientenan t’asina leu, mayoria ta haya oportunidad, cu ayudo financiero di Gobierno pa sigui haya tratamento den un centro di rehabilitacion na Santo Domingo, como cu na Aruba no tin e servicio aki. Una bes bek na Aruba, nan ta haya alohamiento den Cas Speransa na Moko. Eynan e ayudo financiero di Gobierno ta stop. Aruba no ta sinti su mes responsabel mas.

Den e ultimo añanan Adopt an Addict a yuda mas di 415 cliente. Un parti, 20%, ta sufri di malesa psikiatrico, banda di malesa di adiccion. Y eynan tin problema atrobe.

Dos ehempel

Un homber di 57 aña, naci an Aruba ta bira adicto na diferente droga desde su hubentud.

Banda di su adiccion, tin tambe problema psikiatrico pisa. E combinacion di droga y malesa psikiatrico ta uno malisimo. Tambe e tin un pasado cu husticia. Despues di hopi aña esnan rond di dje por a combence pa e rehabilita. Adopt an Addict a brinda ayudo.

El a bay Republica Dominicana unda el a keda pa 6 aña den un centro di rehabilitacion. Na 2013 e ta yega Aruba bek. A trata su adiccion, pero no su malesa psikiatrico. Aunke cu e halfway house Cas Speransa no ta dirigi riba hende cu e problemanan aki, tog a dicidi di tum’e den e grupo chikito. No tabata por otro, pasobra no tin instancia pa hendenan asina. E famia no ta den condicion pa percura p’e. Entretanto, e ta biba ya pa 4 aña cerca Adopt an Addict.

E ta keda “clean”, pero e problemanan psikiatrico ta crece; e ta paranoid, e ta halucina, e ta agresivo y ta expresa su mes verbalmente agresivamente contra otro. E psikiatra ta indica cu Adopt an Addict ta haci un excelente trabou, ya cu e meneer ta comporta su mes hopi miho cu den tur e añanan cu e psikiatra conoce. Pero lastimamente, aunke tin un bon indicacion pa intern’e den PAAZ, no tin lugar. Y entretanto esaki lo keda asina.

Un Minister cu pa casualidad a bishita e fundacion a duna compliment: “Boso ta haci un bon trabou, pero ayudo den forma di subsidio ta keda afo”. Tin un posibilidad pa interna e meneer na Corsou. Pero esaki ta costa placa y e fundacion no tin y Gobierno a indica cu nan tampoco tin placa.

Un otro ehempel ta un hende homber di 49 aña, naci na Aruba, cu 12 aña a cuminsa cu marihuana. Na edad hopi jong tambe a cuminsa mustra simptonan di trastornonan psikiatrico.

Cu consecuencia cu di chikito e no por a funciona na cas y di trempan a resulta riba caya y adicto na substancianan di droga pisa. E mayornan a purba hopi cu nan mes forsa di yuda, incluyendo centro di rehabilitacion den exterior, esta na Costa Rica. Pero a trata e problema di adiccion so, pasobra esey ta e proposito di un centro di rehabilitacion.

Kiermen, su problema mental no ta lag’e funciona normal mas, y na su regreso den tempo corto a bolbe bay bek riba caya. A sigui purba yuda y trata e problema di droga, unda despues, bou di e sistema di curatela, a logra intern’e den Centro Dakota pa un temporada largo.

Pero despues di un tempo fiho nan no por keda den e centro mas, y cu consecuencia cu despues a bolbe resulta riba caya. E ora Adopt an Addict a cay aden y a haci un esfuerso pa mand’e Hogar Crea, unda el a keda pa mas cu 2 aña. A trata e problema di adiccion, pero pa e problema psikiatrico no ta haya ayudo apropia. Kiermen na su regreso, den un tempo hopi cortico, a bolbe resulta riba caya. E persona constantemente ta bou tratamento di medicina psikiatrico, cu tin e un poco controla, pero no tin cura.

Ultimo e persona a bolbe keda tuma den Centro di Motivacion, y riba nan peticion y na salida, a pidi pa e por keda na “Cas Speransa”. Pero, su trastorno ta haci cu e persona ta biba fuera di realidad, y no ta acepta y ta responsabel pa su patronchi di conducta.

Su trastorno mental no ta hacie cu e por funciona tampoco den e programa di Cas Speransa, cu t’ey pa yuda resocialisa un persona cu a pasa dor di un programa di rehabilitacion,cu lo por funciona y ta un persona productivo bek den nos comunicado.

Pero e unico opcion p’e persona aki (y varios otro) ta centronan specialisa den tratamento di psikiatria permanente, unda cu nan mester keda permanentemente bou terapia, biba un bida humano ya cu nan no por funciona mas den comunidad y hasta por ta peliger pa otronan.

Dus, kico ta bay pasa cu e dos personanan aki? Warda te ora algo malo y accidentenan pasa den e centro? Y e ora punta dede rib’e organisacion di Adopt an Addict cu nan no a haci un bon trabou? Of Adopt an Addict mester saca e meneernan aki y pone nan riba caya, laganan cay ful bek den adiccion, bay horta y haci daño na otro y comunidad?

Pa medio di esaki nos ta manda un peticion na instancianan gubernamental: mester cuido y tratamento apropia na Aruba! Y si Gobierno no ta mira esaki como nan responsabilidad, duna subsidio na instancianan cu si ta mira e responsabilidad di duna cuido humano na e grupo di hendenan aki na Aruba. Fundacionnan ta haci tur nan esfuerso pa yuda unda cu nan por, ta haci trabounan cu en realidad nan no ta specialisa den dje, ni capas pa haci.

Pasobra tratamento specialisa pa cu trastorno mental, psikiatrico, y tratamento permanente di pashentnan asina na Aruba, no tin. Un peticion tambe na pueblo di Aruba pa sigui sostene e organisacionnan cu donacion, y tambe cu trabao boluntario. Sea consciente di problemanan den nos comunidad, y sigui yuda contribui.

Un simpel ehempel por ta, bebiendo un cerbes menos e weekend aki, y duna e placa aki na un fundacion cu asina por yuda hopi mas hende!

Pa mas informacion por bay riba pagina di Facebook di Adopt an Addict of por tuma contacto na 594-2494.