Afpakteam di Aruba ta pone beslag riba dos cantidad grandi di placa

Dialuna 3 di juli ultimo, Afpakteam di Aruba a pone beslag riba dos suma bastante grandi di cen.

Den haf di Barcadera a tuma beslag riba un suma di mas cu 14.000 dolar durante un accion di control di Aduana contra arma y droga.

Durante e control aki, dos tripulante di un barco a wordo listra. Nan no a haci aangifte na Aduana di e placa cu nan tabatin cu nan, y nan no tabatin plan tampoco pa haci esaki.

Den cooperacion estrecho cu KPA y Aduana e suma di placa a wordo tuma den beslag bao guia di Ministerio Publico. Ambos tripulante a wordo deteni, como tambe e capitan di a barco.

Nan ta wordo sospecha di labamento di placa. E investigacion ta continua.

Den e di dos caso un sospechoso a wordo deteni pa via di buracheria den publico. Ora cu el a wordo listra, a topa cu 6.500 florin y 4.895 dolar.

E sospechoso tabata ilegalmente na nos isla y tabata aki poco tempo. Tin varios sospecho contra dje y ademas e no por a duna ningun splicacion concreto y verificable tampoco tocante di unda e placa a bin.

El a tuma afstand mesora di e placa cu a wordo tuma den beslag cerca dje.

E Afpakteam ta un cooperacion di Ministerio Publico, Cuerpo Policial di Aruba, Aduana, FIOT (Fiscale inlichtingen- en opsporingsteam) di DIMP (Departamento di Impuesto), FIOD (Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst), KMar (Koninklijke Marechaussee), Kustwacht di Aruba, MOT (Meldpunt Ongebruikelijke Transacties y RST.

E Afpakteam ta ocupa su mes cu combati criminalidad financiero economico. Crimen no mag di paga!

Dia prome di maart di e aña aki, Afpakteam a cuminza traha.

Si bo persona por sa di señalnan di labamento di placa, bo por acerca Afpakteam via mail na afpakteam@kparuba.com of via tiplijn na 11141.