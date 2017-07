Agnes Maria Browne t’e victima den accidente na Santo Domingo

Mucho mas informacion nos no por a haya for di Santo Domingo, unda diadomingo ultimo, ora un grupo di Arubiano tabata riba caminda pa bay Aeropuerto Las Americas na capital, cu nan van a bolter, causando cu tur 6 ocupante a keda herida.

Nan a caba di sali for di nan hotel, Caribe Club Princess y a tuma e autopista del Este, ora cu e chofer, e Dominicano, Nicolas Guzman Frias a perde control riba stuur y a bay bolter.

Manera ya publica, nan ta 6 persona, cu e keda herida, den nan tin 2 menor di edad. Despues mas lat a drenta informacion cu un di e ocupantenan, Agnes Maria Browne lo a sufri un infarto cu a causa su morto.

Den prome instante a kere cu e demas victimanan ta serio, pero no t’asina. Nan ta recuperando y nan ta stabile.

Preparativonan ta ser haci pa trece e victima Aruba, unda su entiero lo tuma lugar.

Agnes Maria Browne a nace na Aruba, dia 17 di augustus 1962 (34 aña) y tabata un docente na Te Aworo Kleuterschool na San Nicolas y un persona masha keri. Na famia di Agnes ta bay nos mas sincero condolencia.