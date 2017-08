Alto Comisario Dolfi Richardson a anuncia algun cambio sorpresivo: Trudy Hassel a bira Hefe di Recherche y Vanessa Kock-Tjon di Bijzondere Diensten

Entrante 1 di september awor, Cuerpo Policial di Aruba conoce algun cambio, cu ayera tardi a keda anuncia den forma sorpresivo. Sigur ora cu Alto Comisario Dolfi Richardson a anuncia cu entrante 1 di septembe awor, Comisario Trudy Hassel ta bira Hefe di Recherche, y cu Comisario Vanessa Kock-Tjon, kende pa basta tempo tabata Hefe di Recherche ta bira Hefe di Bijzondere Diensten.

Pakico e cambio aki no ta conoci, pero e no por ta pa motibo politico, pasobra cu Rocco Tjon, a subi lista di MEP, pasobra maneho y cambionan ta competencia di Alto Comisario y un Minister di Husticia, den e caso aki, mr. drs. Arthur Dowers no ta mete cu maneho diario. Maske cu algun dia caba tabata circula informacion cu Comisario Vanessa Kock-Tjon no por sinta mas den Comando Kamer, pa motibo di conflicto di interes, ya cu su esposo a subi lista di MEP y a bira politico activo. Pero de facto, siendo Comisario di Bijzondere Diensten, no ta kita cu Vanessa Kock-Tjon no por forma parti di Comando Kamer.

Banda di e cambio sorpresivo aki, a keda anuncia tambe entrante 1 di september awor lo tin varios cambio den tur districto, pa loke ta maneho diario, cu nos lo anuncia mas despues.