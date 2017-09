Amsterdam Manor a resalta den publicacion di The New York Times

Den e sección di ‘Travel’ di e prestigioso publicacion di The New York Times, e nomber di Aruba a ser menciona entre e 5 islanan cu ainda por ser bishita despues di e devastador paso di horcannan ‘Irma’ y ‘Maria’ den Caribe.

Aunke e magnitud di e daño ainda mester wordo determina, casi un 70% di e islanan di Caribe a keda intacto, segun Frank Comito. Chief Executive di Caribbean Hotel Association.

E agencia cu ta representa hoteln y negoshinan relaciona cu turismo den 32 destino turistico di Caribe.

Aruba a keda menciona como e di dos opción pa bishita den Caribe unda cu e bishitantenan por disfruta di un destino cu ta menos cu 5 ora leu cu un buelo for di East Coast.

Aruba ta ofrece mas cu 300 restaurant di e mihor gastronomía internacional, beachnan cu santo blanco y rondona cu awa cristalino, variedad di water sports, y un sinfín mas di actividad.

The Amsterdam Manor Beach Resort a keda nombra como un opcion denomina ‘The Steal’ cu su Deluxe Romance package. E ta inclui e hospedahe na un studio room, un bottle di Champagne como amenity di bonbini, in-room breakfast, un cena pa dos na Passions on the Beach, un sunset cruise priva, y dos bata di regalo.

E pakete aki tin un prijs special y ta disponibel te cu dia 21 di december di 2018.