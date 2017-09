Anchelino Vrolijk, candidato nr. 20 di POR: Corda haci uzo di bo derecho y vota consciente

Den menos di 24 ora nos urnanan electoral lo ta habriendo nan porta unda cada ciudadano di pais Aruba tin e derecho sagrado di haci uzo di su voto.

No semper esaki tabata posibel y sigur pa Aruba esaki a wordo introduci na aña 1947 unda cu tur persona biba na Aruba cu nacionalidad Hulandes tin e derecho di voto.

Y no mane prome cu esey unda ta e hende hombernan di placa of esnan studia so tabata mag di vota.

Alavez nos Parlamento a wordo crea a base di e Trias Politica cu a bin despues di e Revolucion Frances na momento cu e cuidadanonan di Francia a bisa cu ta e pueblo ta esun cu mester dicidi pa su mes y goberna pa su mes, enves di tin un grupito chikito cu ta dicidi pa tur hende.

Sin lubida e hecho tambe cu e ser femenino NO tabatin e derecho di voto y cu un lucha cu a cuminsa cu Arletta Jacobs esaki a wordo logra tambe na Hulanda na aña 1917.

Y asina den nos historia constitucional tambe nos a conoce nos baluartenan cu a lucha pa awe nos por celebra democracia.

Corda haci uzo di bo derecho, vota consciente y hacie mas tempran cu ta posibel pa evita cualkier confrontacion of drukte. Mi ta spera humildemente di POR conta cu bo sosten riba 22 di september. Paso hunto nos por ta e diferencia. #HuntoNosPor Anchelino Vrolijk. Nr. 20 rib’e lista di POR.

