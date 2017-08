Anchelino Vrolijk (POR): Un maestro mester di incentivo den su trabou p’asina e alumno keda beneficia

Hopi di nos no ta wak e importancia di un enseñansa di calidad. Ora nos papia di calidad no nesesariamente ta papia di e parti di digitalisacion, pero si di e materia cu ta wordo ofreci., segun Anchelino Vrolijk.

No por t’asina cu te awe ta hasi uzo di metodonan (buki) anticua pa duna les.

Muchanan no ta wordo prepara optimalmente p’e mundo demandante cu nos tin actualmente. Hopi di nos hobennan, ora di lesa of wak un noticia, no ta compronde e contexto di e noticia pasobra simplemente na scol mes esaki no ta bin bek den e bukinan c unan ta haya pa lesa., Vrolijk ta splica.

Na Aruba hopi docente ta traha frustra, no pasobra nan kier traha sintiendo asina, pero mas tanto pasobra no ta duna oído ora cu kier trece ideanan nobo, of hasta bestel bukinan nobo pa uza den klas. Y asina mes cu tur e peso negativo aki, e maestro ta eherce su trabou cu amor y dedicacion.

E profesion di un maestro awendia no ta unicamente duna les, pero tambe ta un interior designer. Hopi ta esnan cu ta pasa nan vakantie ta cumpra materialnan p’asina por decora nan klas lokaal y hasi’e bunita p’asina e alumnonan por sinti nan mes na cas y trankil den e lokaal cu nan ta haya les, Vrolijk ta mustra.

Un maestro ademas ta un ITer, webdesigner, designer y un computertechnicus, pasobra e maestro mes mester cumpra su computer of laptop cu e lo uza bek den klas p’asina visualisa e les duna na e muchanan. E no ta unicamente e laptop, pero tambe beamer of television cu e lo uza. Sin lubida e proefwerknan cu mester wordo skirbi p’asina e mucha por traha.

E docente mester yena e LVS na tempo p’asina cada mayor por mantene e progreso di nan yui na bista, Vrolijk ta continua bisando.

Un maestro hopi biaha ta un banco tambe, unda mucha cu tin hamber y no tin di come ta acudi na e maestro pa busca ayudo pa su alimentacion na scol.

Loke un maestro ta pidi e mucha bek como recompensa ta su prestashon na scol.

Asina’ki nos por mira cu un persona den e profesion di maestro tin hopi mas responsabilidad cu simplemente duna les.

Y ainda mi no a bay den e parti di counseling, soluciona conflicto entre alumno, duna guia na e mucha cu su curason a wordo kibra of ta pasando den momentonan dificil, Vrolijk ta remarca.

Teniendo tur esaki na cuenta, e ora e pregunta ta bin dilanti: ken ta zorg p’e maestro por sigi funciona optimalmente? Pasobra na final di dia un maestro tambe ta un ser humano cu sentimento. Y sigur un maestro tambe mester guia y ayudo p’asina por eherce su trabou optimalmente. P’esey mes nos di POR ta kere den e cuido di maestro.

Unda nan mester keda stimula y incentiva p’asina nan por duna e miho di nan. Esaki ta algo cu por logra dor di hisa e calidad di nos sistema educativo p’asina e muchanan ta miho prepara pa enfrenta e retonan cu lo haya riba nan caminda, Vrolijk ta enfatisa.

Ban evita y traha preventivo rib’e fenomeno di “drop out”, creando oportunidad igual pa tur alumno y stimula “diferentiatie” den klas p’asina cada alumno por capta e lesmaterial optimalmente, Vrolijk ta termina.