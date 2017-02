Andin Bikker a expresa den conferencia di prensa di Partido POR cu nan ta evaluando e reconocimento di diploma medico pa nos hobennan cu a gradua den nos region

Comisionnan di Forsa Noba ta reuniendo cu diferente gremio e ultimo dianan aki for di siman pasa, cu ta traha den tema di salubridad, pasobra mr. Andin Bikker tin hopi aña treciendo e topico aki den discusion, pasobra e ta kere den y ta un derecho.

Bikker a reitera cu ironia di bida ta cu diariamente AZV ora cu no por resolve un problema cu ta rekeri di specialismo aki na Aruba, ta manda e pacientenan Colombia, un tempo atras na Venezuela, kiermen den e region, den man di profesionalnan cu no ta cay bao e ley di BIG y cu basicamente a studia den e region y nunca a practica na Aruba. Pero e ora ey si ta bon.

Esaki ta hopi straño y pa varios decada caba cu tur Gobierno ta duna fianza p’e studiantenan pa por bay studia afo y di Aruba pa nan por educa nan mes na Costa Rica y Colombia, pero ora nan caba y ta bolbe Aruba algun di nan ta haya un MB pa traha un par di aña y despues nan ta kita nan autoridad of nan no por cuminza traha.

Pero e asunto aki tin un solucion pe.

Andin Bikker a introduci ya caba for di 2012 un ley di iniciativa basa riba articulo 41 di e ley BIG cu t’esun cu Hulanda ta exigi pa eherce como dokter.

E articulo 41 ta bisa cu dor cu Hulanda ta parti di Union Europeo y mester reconoce e diploma di tur e otro paisnan di EU y di esnan cu a studia den otro caminda, nan a bin cu un aproach pa evalua si e persona ta capacita of no.

E ta pasa un test caminda nan ta wak si e ta of no ta califica pa opera den e ambito di medicina na Hulanda, y ta pone como condicion 6 luna p’e adapta su mes.

E Parlamentario a corda riba dr. Franca kende a bay Hulanda den e set aki, pasobra nan a nengu’e na Aruba traha como dokter y den 6 luna nan a dune na Hulanda e autoridad pa traha como dokter den e sistema Hulandes.

Andin Bikker cu Aruba mester stop di balota dokternan cu a studia den e region y mester cuminza habri nos wowo y na final di dia bin cu un capacitacion asina pa reconoce e capacidad mescos cu na Hulanda.

Bikker a splica cu Minister di Salubridad actual na 2014 a pasa den Parlamento un kaderwet cu ta un ley di marco caminda el a haya autoridad, pa via di decretonan, LBHAM pa yena e bashinan e.o. con pa reconoce diploma, pero te dia di awe esaki no a yega.

Andin Bikker a pasa un amienda caminda e ta bisa cu e ley di LBHAM aki mester bin den Parlamento pa ser studia.

E no a wak e decreto aki yega Parlamento y en todo caso no a drenta na vigor. Y si por a drenta mes e no a wak un solucion concreto p’e muchanan cu a studia den region cu ta varios persona.

E pregunta cu ta wordo haci ta na cuanto dokter mas por duna trabao, pero segun Andin Bikker su concepto e persona cu a studia pa un profesion no mester depende si ta haya trabao of no pa reconoce su capacidad, pasobra na final di dia no mester lubida cu nos tin entre 1.7 cu 1.8 miyon turista ta bin aki cu no ta cay bou AZV y cu ta wordo confronta cu retonan medico cu hopi biaha ta di indole di Eerste Hulp y sigur por ta un mercado p’esnan cu si tin e permiso pa eherce nan profesion y tambe den sector priva tin mercado.