Andin Bikker: Cu ki cara partido AVP ta bay eleccion pidi pueblo confiansa si den 8 aña di gobernacion no por a soluciona e inseguridad?

E situacion di criminalidad na Aruba ta bayendo mas y mas for di man. Segun Parlamentario Andin Bikker, si e calculacionnan ta bon Aruba ya caba a yega e siman aki e di 56 y di 57 atraco p’e aña aki, unda cu un persona na un tienda di productonan di salud a bira victima di un atraco arma y mas den oranan di anochi tabatin un otro atraco cu a tuma luga. Esakinan ta ehempel nan bibo cu e situacion di criminalidad ta bayendo completamente for di control.

Partido POR, E Forsa Nobo, ta hopi preocupa cu e Gobierno actual no ta haciendo nada pa frena e situacion di criminalidad na Aruba. Claramente no tin un vision y e Ministernan ta completamente ausente. Parlamento di Aruba tin casi 8 aña ta puntrando e mandatario responsabel riba su maneho rib’e situacionnan aki, pero te awe no por bin cu un claridad di un maneho y of un plan di e direccion cu kier cuminsa cana pa drecha e situacion di criminalidad na Aruba. Ultimo momento Minister di Husticia a bin mustra un plan den prensa, pero ya caba ta cinco pa diesdos.

Sin embargo, mas cu tur cos e Prome Minister di Aruba, sr. Mike Eman, tambe tin un rol pa hunga, no solamente den e maneho general di tur e Ministerionan cu e tin bao den su gabinete, pero e Promer Minister di Aruba tin e responsabilidad pa maneha orden publico.

Segun e Parlamenatrio, e ordenansanan referente orden publico no ta cay necesariamente bao di Minister di Husticia, pero mas bien ta cay bao di e Minister encarga cu orden publico, cual ta e Minister Presidente. Loke ta hopi di lamenta cu e mandatario na cabes di e gabinete actual practicamente casi no ta presenta mas na Parlamento desde 2014 cu el a bay den su welga di hamber. E tempo ey hasta Minister Plastkerk a referi na e Prome Minister di Aruba e tempo ey como un “bipolar tienermeisje”, cual sigur ta un berguensa pa Aruba.

Andin Bikker a duna di conoce cu a haci diferente encuesta y partido POR a constata cu pueblo su preocupacion number uno ta e hecho cu nan ta sinti nan mes insigur den na hogar.

Hopi hende ta bay drumi tempran debi cu nan no ta sinti nan mes sigur.

Tambe hopi negoshante ta preocupa mirando e cantidad di atraconan cu ta tumando luga riba diferente compania.

Parlamentario Andin Bikker no ta compronde cu ki cara partido AVP ta bayendo eleccion pidi pueblo confiansa si den 8 aña di gobernacion no por a soluciona e problematica di insiguridad aki na Aruba.

“Mike Eman himself a campaña durante di campaña 2009 cu un propaganda garantisando pueblo cu e lo restaura siguridad y awor aki nos ta 8 aña mas laat y nan no por a restaura siguridad”, segun Bikker.

N’e momentonan aki por a ripara cu nan a pone un otro candidato riba nan lista, sr. Candelario, kende aparentemente lo ta e manera di mas facil pa reemplasa Minister Dowers, pero cu e movemento aki tambe claramente Gabinete Mike Eman ta admiti cu nan mes practicamente no por a soluciona e problemanan di inseguridad, esaki ta un hecho.

Partido POR, E Plataforma Forsa Nobo por garantisa cu nos si tin e solucion concreto pa combati criminalidad na Aruba.

“Nos no ta djis papia, ya caba den Parlamento mi a bin cu diferente amienda y iniciativa di ley cu a wordo proponi durante 8 aña largo. Sin lubida cu mi recauda mas cu 10 mil firma den apenas un par di siman p’asina pone presion riba Gobierno pa introduci e ley di defensa propio, cual te dia di awe e Minister actual no a print ni un folder pa por informa pueblo kico t’e embergadura di e ley di defensa propio, cual ta e derecho pa defensa propio di e ciudadano den su hogar, pero tambe den negoshinan, contra agresornan”, Bikker a bisa.

Tambe na 2012, Bikker a haya cooperacion di Landelijke Politie di Hulanda cu ta dispuesto pa evalua na duna Aruba asistencia p’asina combati criminalidad aki na Aruba cu e asina yama “Burgernet”. E gesto aki lo tabata completamente gratis.

Sin embargo, e Minister actual di husticia no a pone atencion den e parti aki pa yuda Aruba.

Y kico nos ta mira awor aki cu e fruto ta? Cu e insiguridad ta sigui y lamentablemente ta bayendo kibrando un record bergonsoso caminda cu aña pasa tabata tin como 60 atraco a wordo constata y ya caba memey di aña 2017 tin 57 atraco a tuma luga na Aruba!

E situacionnan aki ta inaceptabel y ta p’esey mes ta importante pa recorda pueblo rib’e puntonan aki, debi cu dia cu mester bay vota na urna electoral ta importante pa pueblo haci bon uzo di nan voto. Paso si p. e. haci un sopi cu e mes un ingredientenan e smaak no ta cambia.

Dus si pueblo mester keda vota mes un cos, nada no ta bay cambia. Aruba n’e momentonan aki mester un cambio positivo na bienestar di nos propio hendenan y nos futuro generacion pa tin un Aruba dushi pa biba, Bikker ta conclui.