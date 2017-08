Andin Bikker di e Forsa Nobo: POR lo reactiva economia di Aruba y crea cuponan di trabou nobo y duradero

E programa di partido POR, e Forsa Nobo, cu ta hiba e titulo “Vision 17-21, hunto nos POR”, a keda presenta durante un conferencia di prensa. Durante e conferencia mr. Andin Bikker a mustra riba e hecho cu via un experimento macro-economico sr. Mike Eman a endeuda nos pais grandemente.

Durante debatenan den Parlamento Andin Bikker varios biaha a mustra cu e maneho di sr. Eman ta bay contra tur teoria macro-economico, ya cu ta prueba mundialmente cu experimentoan similar, via cual a trata di reactiva economia dor di crea deudanan, a fracasa.

Sinembargo sr. Mike Eman a keda persisti den esaki y hiba Aruba den e abismo financiero actual.

Constatando e situacion precario den cual e maneho di sr. Mike Eman a hiba nos pais, Andin Bikker a mustra cu e plan Vision 17-21 ta trece solucionan concreto y realistico pa restaura nos economia y baha e deuda externo.

Den e ultimo añanan 2015-2016, nos pais a conoce un crecemento economico negativo. E unico manera segun Andin Bikker cu por saca un pais for di e debe astronomico, cual ta algo cu a wordo prueba dor di decadanan, ta pa bin cu crecemento economico real.

Den e programa Vision 17-21 un di e 5 pilarnan riba cual ta basa su mes riba dje t’e ley di restauracion economico.

Partido POR a constata por ehempel cu tin un averahe di como 500 bouwvergunning cu ta tranca. Esaki ta miyones di inversion cu no ta tumando lugar y cu ta trece cune cu entre otro cuponan di trabao no ta wordo crea, material di construccion no ta wordo cumpra, banconan no ta otorga hipoteca, notaris no ta pasando actanan, etc. etc.

Segun Andin Bikker no mester bay inventa e wiel ful di nobo, pasobra e ley di restauracion economico ta algo cu desde 2011 a wordo implementa na madre patria Hulanda, y mayoria ley di Aruba ta deriva di leynan Hulandes.

Ora cu Hulanda e aña aki a bay eleccion na maart ultimo a crea 4 biyon euro di surplus pa por a traha plan nobo pa nan poblacion, esaki entre otro a base di nan ley di restauracion economico.

Pues partido POR a bin cu un plan concreto y realistico di cual ta prueba caba cu lo por crea un impulso economico nobo pa pais Aruba.

Y asina na october awor, ora partido POR asumi gobernacion cu bendicion di nos Creador, lo tin un asina yama “blue print”, esta un plan concreto pa por restaura felicidad y trece prosperidad pa nos poblacion.