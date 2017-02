Andin Bikker di Forsa Nobo ta mustra con Hulanda a baha criminalidad substancialmente a base di tecnologia

Plataforma nobo Partido POR (Pueblo Orguyoso Respeta) a yama su conferencia semanal di prensa diamars mainta. Tabata presente su dos lider Andin Bikker y Otmar Oduber.

Sr. Bikker a cuminsa pa bisa cu si tin boluntad y vision tin solucion pa combati criminalidad, y el a pone como ehempel kico tin na Hulanda, caminda na Rotterdam so criminalidad a baha cu 50%. Den noticia por a tuma nota cu na Hulanda den su totalidad criminalidad a baha substancialmente. Sr. Bikker a splica con esaki por: Haciendo uzo di tecnologia.

e. e Gemeente Rotterdam a cumpra miles y miles di caha di seguridad, pues sistemanan di alarma cu a instala na diferente localidad. Camaranan nan a pone p. e. pa esnan cu ta deliver pizza y nan ta duna incentivonan fiscal pa empresanan cu ta haci uzo di sistemanan di seguridad.

Sr. Bikker a splica con nos por traduci esaki pa e situacion cu e tin na Aruba. Pa cuminsa nos por bin cu incentivo pa empresanan y esnan cu tin recurso pa esnan cu ta haci uzo di tecnologia, pa instala alarma, etc., cu ta tecnologianan cu cada dia ta bira mas y mas barata.

E di dos ta cu esnan di menos recurso cu hopi biaha no tin e recursonan pa bay paga un sistema di alarma of un monitoreo tur luna, aworaki via internet nan por subsidia pa nan haya un sistema di alarma y monitoreo nan mes por hacie via instalacionnan di internet cu si algo por pasa bo por wak precisamente kico ta pasando den bo cas. Cosnan relativamente facil bo por implementa den nos pais Aruba si bo tin e boluntad y bo tin e vision.

Sr. Bikker a splica cu ta di lamenta cu te dia di awe (y nan a haci un encuesta) cu te dia di awe mescos cu na 2013 un di e cosnan cu mas ta molestia nos pueblo ta e inseguridad cu ta bibando den nos pais. Na final di dia si bo no tin seguridad bo no ta bibando feliz.

Tin hendenan aworaki cu pa 7’or di anochi caba nan ta cera portanan di cas, vooral hendenan di edad avansa cu ta hopi desprotehi y cu nan razon.

“Nos ta wak cu e Gobierno aki despues di ocho aña caba y cu nan a campaña na 2009 cu nan ta bay trece solucion pa seguridad den pueblo, ni sr. Dowers ni sr. Eman no a trece seguridad pa nos pueblo. Nos en todo caso a duna ehempel akinan cu ta relativamente facil cu no tin nodi inventa e wiel di nobo con na Madre Patria tin solucionnan palpable y concreto”, el a splica.

Na Rotterdam nan a baha e criminalidad na 44% haciendo uzo di tecnologia y na Hulanda den su totalidad a logra baha substancialmente e cifra di criminalidad.

Sr. Bikker a bisa cu na un pais manera Aruba cu 110.000 habitante rondona pa lama, tecnologia ta available, anto bin bise cu no por baha criminalidad? Anto Minister di Husticia constantemente ta tira falta riba tur hende menos riba su mes.

Sr. Bikker a pone como ehempel Hulanda pasobra e Minister di Husticia constantemente ta papia di cifra rond di nos, ta menciona Venezuela, Jamaica, etc., anto esey pa hustifica su incapacidad.

Si Madre Patria Hulanda, y nos paspoort ta Hulandes, nan a logra a base di tecnologia baha criminalidad substancialmente, no bin cu excusa mas. No bin cu comparacionnan pasobra e ora ey cuminsa compara tambe di con abo na Aruba cu apenas 110.000 habitante, rondona dor di lama, bo no por a baha criminalidad anto na Madre Patria Hulanda si, cu miyones y miyones di habitante si a logra baha esaki substancialmente. E solucion t’ey si bo tin vision y boluntad pa cu esaki, sr. Bikker a duna di conoce.