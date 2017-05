Andin Bikker di POR: Gobierno ta bin cu promesa den tempo di campaña pa mascara nan incapacidad

Den rueda di prensa semanal di POR, Plataforma e Forza Nobo, Andin Bikker a cuestiona e strategianan cu Gobierno ta usa pa purba convence e pueblo, den e tempo aki di campaña pa eleccion, caminda awor si “tur cos por”.

Gobierno ta purba baha prijs di awa y coriente y ta bin cu yen di promesa, djis pa mascara nan incapacidad pa goberna y purba laga pueblo lubida riba e hecho cu nos ciudadanonan ta bibando den inseguridad, cu no tin fondonan pa atende cu hopi problema cu nos tin, manera inseguridad, problema social, etc., y pa en todo caso solamente den tempo di campaña pone un tipo di cortina pa purba haci pueblo lubida cu durante e 8 añanan cu a pasa nan a goberna na un manera sin pone nan prioridadnan na nan lugar.

Ta pesey nos colega Otmar Oduber a bisa cu e no por reconoce su mes mas den partido AVP ni den e maneho cu nan ta hiba, y pesey el a tuma un decision pa duna e paso di distancia su mes di Gobierno y lanta e plataforma aki, den cual nos tur a uni.

Pesey no tin lucha sin sacrificio y nos tur aki a sacrifica nos mes, pero pa bien comun, pa tin un mihor gobernacion y nos di e experiencia cu nos tin a señala y identifica e problemanan, nos a bay den acercamento cu pueblo pa consulta un rato kico ta su preocupacion y seguramente, e tres di nan cu Andin Bikker a menciona.

Segun Bikker awor t’e momento, den campaña pa eleccion, cu ta bon pa refresca memoria di nos pueblo votador y haci un apelacion pa no laga nan gañe, cu pantaya cu buya, cu hopi sticker y bandera, pero pa corda cu na final di dia inseguridad lo keda bati na nan porta si keda vota p’e Minister concerni, e debe nacional lo keda incontrolable, casnan social no ta wordo traha, salud publico no ta wordo atendi debidamente, y asina tin un sin fin di asunto cu no a worde soluciona manera mester ta, ni a haya e prioridadnan mereci den 8 aña di gobernacion.