Andin Bikker di POR: Gobierno tin nos ciudadanonan desampara

Andin Bikker a bisa den e rueda di Partido POR e Plataforma Forsa Nobo, cu Gobierno tin nos ciudadanonan desampara. Sr. Bikker a bisa cu un di e tareanan mas grandi cu Gobierno tin ta reinforsa nos leynan.

Sin embargo, por wak cu tin diferente ciudadano cu ta remarca cu tin dumpnan ilegal banda di nan cas. Bikker a splica cu recientemente por a wak cu un dump a cende candela y otro noticianan den corant unda cu nan ta bisa cu dumpnan ta opera cu conocemento di Gobierno, pero nan no tin vergunning.

Sr. Bikker a splica cu mas aleu tambe por wak cu partinan di asbest ta wordo dera cerca di e refineria y cu ciudadanonan cu nan rason ta bisa cu nan ta haya nan forsa di bay Corte pa reinforsa nos leynan. Nos a wak casonan recientemente y poco tempo atras unda cu no obstante e ROP pa loke ta concerni destinacion di terenonan, ta duna un cierto destinacion, Gobierno no ta duna permisonan pa opera cierto empresanan tog rib’e terenonan aki y asina tin un sin fin di ehemplonan caminda por constata cu Gobierno di Aruba no ta reinforsa nos leynan.

Pero na final di dia, un di e tareanan principal di Gobierno ta reinforsa nos leynan y bo no por e ora ey como ciudadano wordo forsa cu cada bes mester busca fondonan unda cu no tin, pa bay busca asistencia huridico pa bay reinforsa leynan. Gobierno ta esun prome yama pa reinforsa e leynan aki.

Bikker a splica pa duna djis un ehemplo, cu nos gender verordening ta bisa den articulo 14, cu nos Minister di Husticia ta encarga cu si un persona, instancia of compania no tin un permiso pa opera un dump, e mester inmediatamente bay na cera esaki.

Mas aleu, si un instancia no obstante cu p. e. e por tin un vergunning pero e no ta opera segun e condicion di e vergunning, Minister di Husticia tin e tools pa enforsa e ley y bisa cu si e no opera segun e permiso y su condicionnan, e ta bay retracta e permiso eynan.

Pero POR ta constata, lamentablemente, cu Gobierno pa loke ta trata e dumpnan ilegal aki, Minister di Husticia rib’e tereno aki tampoco e no ta eherce su trabao y ora como votador e pueblo mester puntra su mes si un Gobierno cu un di su treanan principal ta reinforsa nos diferente tipo di leynan, si ta pa dump ilegal, pa tipo di empresanan cu no mag wordo estableci den un bario, si ta pa tipo di terenonan con nan ta wordo uza y na ken nan ta wordo duna.

Si tin un otro tipo di kehonan sr. Bikker a bay un tiki mas leu, e homber chikito si cualkier rato cu e kier bende un tiki cuminda of kier haci algo den su cura, of kier djis haci di un bentana un porta, diripiente bo ta haya cu e no por y cu e mester aplica pa un vergunning, loke ta corecto pero e ora mester aplica ley den tur linea si.

No por ta asina cu e homber chikito ora e kier haci algo pa subsisti den e economia dificil akinan ora diripiente tur ley ta aplicable p’e, pero ora ta trata di dump ilegal of empresanan cu ta wordo estableci contra ley ROP of asbest cu ta wordo dera na un manera cu no ta conforme e vergunning cu ta wordo duna, diripiente bo ta forsa e ciudanonan humilde cu mester busca fondo caminda cu no tin, pa nan bay busca asistencia huridico, bay Corte of forsa Gobierno pa aplica y reinforsa nos leynan.

“Nos di Plataforma Nobo POR semper a bisa cu no solamente nos ta bay modernisa nos leynan, pero e leynan cu existente cu t’ey caba nos tin cu reinforsa nan pasobra si no, manera nan ta bisa un ley cu no tin diente y no ta morde ta un ley morto”, Andin Bikker a duna di conoce.