Andin Bikker di POR: Lo haci mas facil pa un ciudadano por habri su propio negoshi

Partido POR, E Forsa Nobo, kier bin cu un ley di restauracion economico. Na Hulanda e ta wordo yama “Crisis- en herstelwet”, cual ta netamente pa stimula e economia dor di kita obstaculonan inecesario cu n’e momentonan aki tin e economia tranca.

Segun Parlamentario Andin Bikker for di nos status aparte Gobiernonan ta purba duna pueblo e impresion cu ta Gobierno t’esun cu ta carga e economia, pero esey no ta cuadra cu realidad.

Na final di dia ta sector priva t’esun cu ta risca inversion den negoshinan y ta crea cuponan di trabao, Gobierno ta practicamente djis warda pa sector priva importa producto y mercancia, duna servicio, haci ganashi y paga salario, p’asina Gobierno cobra tur sorto di impuesto.

Andin Bikker ta haya cu Gobierno mester bay bek n’e rol di crea e condicionan corecto (“randvoorwaarden”) pa sector priva tin estimulo pa inverti den nos economia.

N’e momentonan aki lamentablemente pa un comerciante por incorpora un compania ta tarda minimo dos pa tres siman djis p’e nomber di e compania wordo aproba, despues pa incorpora e compania mes ta otro dos siman, y pa ricibi un vestigingvergunning ta tarda un par di luna mas y tin biaha hasta aña!

Tambe esnan cu kier habri un restaurant ta pasa un caminda masha largo pa aprobacion di e lugar cu tambe ta tarda tin biaha lunas te mas cu un aña.

Segun Bikker ta cua comerciante kier warda un aña pa por cuminsa cu su negoshi, siendo cu e ta cla pa duna hende trabao p’e operacion di e compania cuminsa.

Un otro punto di preocupacion ta cu actualmente tin mas cu 500 bouwergunning cu ta tranca y pues hopi contruccion no por tuma lugar.

Pa un Verkavelingsplan wordo aproba tin pa warda casi un aña y mei pa dos aña. E situacion aki no ta necesario mas na Aruba.

Hulanda tambe a constata e problema aki y ta p’e motibo aki a bin cu e “Crisis- en herstelwet” y asina agilisa tur proseso.

Loke cu tambe a constata ta cu actualmente na Aruba bo por haci pago cu e sistema “Paypal”, pero bo no por ricibi pago via Paypal. Esaki ta un situacion di lamenta.

Imaginabo un industria turistico cu nos ta sostene riba dje pa 90% pa nos economia, pero ningun persona no por ricibi pago via Paypal.

Diferente comerciante y p.e. e “millennials” cu ta hopi dilanti den e mundo di tecnologia y e economia virtual di internet, y personanan cu ta traha den turismo ya caba a acerca nos ya cu nan no por kere cu na Aruba como un pais asina desaroya no por ricibi pago via Paypal, caminda cu otro paisnan cu ta competi cu Aruba ya caba ta den e nivel ey.

Pa Parlamentario Andin Bikker esaki ta un otro muestra palpabel di e cantidad di leynan di Aruba cu mester modernisa. P’e motibonan aki Partido POR lo bin cu un Academia di Ley pa educa huristanan den e tecnica di traha ley.

P.e. hopi persona a acerca Partido POR referente e suma di 400 florin cu por importa liber di impuesto ora biaha, cual ta un suma hopi abou y antigua. Na Hulanda e suma ta como 430 euro, si tume n’e tasa di cambio dus casi 900 florin.

Pues e suma di 400 florin ta data di varios decada pasa y mester wordo ahusta. Un otro ehempel pakiko ta importante pa modernisa nos leynan, segun Andin Bikker.