Andin Bikker di POR: Si Minister Schwengle no sa con pa ehecuta AruBIG e ta admiti cu e ta incapacita

Miembro di Partido POR e plataforma Forsa Nobo, Andin Bikker, a agrega den conferencia di prensa, un comentario na locual e lider di partido Otmar Oduber tocante e declaracion haci pa Minister di Salud Publico dr. Schwengle, recientemente.

E Minister a declara cu lo tarda cinco aña pa ehecuta AruBIG. AruBIG a wordo introduci na aña 2014 pues si ta cinco aña ya dos a bay caba y e no a haci nada.

Sr. Bikker a bisa cu na final di dia, e ta un Rand Wet. Pues un ley poni riba decretonan unda bo ta yena articulonan especifico, p. e. pa loke ta trata e reconocemento di diploma di nos studiantenan cu a studia den region mester bin un decreto pa duna contenido na e ley akinan.

E decretonan aki ta existi caba. Nos leynan grandemente ta basa riba leynan di Hulanda, dus practicamente copy paste djis ta duna un toke local na dj’e.

Sr. Bikker a bisa cu e no sa cu cual experto e Minister a consulta cu ne, pero en todo caso e no ta cuadra cu realidad, y manera su colega Otmar a bisa si tin boluntad den poco tempo bo por logra hopi. Si e Minister no sa con pa hacie e ta reconoce cu e ta incapacita. POR si sa con pa hacie.