Andin Bikker: Economia di Aruba mester wordo reactiva!

Hopi persona ta reclamando e comerciantenan, pasobra nan no por haya trabao, pasobra e economia di Aruba ta stagna.

Organizacion Plataforma Forsa Nobo ta un partido cu semper cu señala un problema y ta bin cu solucion. Un solucion netamente por ta, cu p.e. na Hulanda na 2011 nan a pasa un ley di “crisis- en herstelwet” crisis di recuperacion.

Bikker a sigi splica cu nan a haci un inventarizacion y nan a ripara cu diferente cos cu ta stimula economia ta tranca pa motibo cu e vergunningnan ta stanca y ta den proceso.

Na Aruba, Andin Bikker a bin compronde despues di a reuni cu diferente instancia, cu tin un average di como 500 vergunning den construccion cu ta den proceso y ta wardando pa un verkavelings plan, cu ta durante entre un pa 2 aña.

Kico ta pasa ora no ta duna un of centenares di bouwvergunning ta cu banconan no ta duna hypotheek, notarionan no ta pasa akte di hypotheek, compania di construccion no ta por traha, negoshinan cu ta bende material di construccion no ta por bende, nan tin full un ciclo di cosnan cu economicamente ta tranca pa procesonan di vergunning.

Andin Bikker a splica cu Gobierno su tarea ta cu mester agiliza e proceso economico. Kiermen na final di dia Gobierno tin cu stimula via vergunningnan y e sector economico ta percura p’e resto.

Pero si Gobierno ta tarda den e procesamento di bouwvergunningnan ta bon pa para un rato keto riba esaki, pasobra varios instancia ta bisa cu esey no t’e manera.

Na Hulanda awor aki despues cu nan a introduci e ley, si wak e programa di tur e partidonan cu ta bay eleccion aworaki nan tin surplus riba nan presupuesto.

Despues cu nan a bay riba e proceso aki placa ta restando, Andin Bikker ta splica y e ta kere cu ta relativamente facil pa agiliza e proceso ora un persona tin derecho riba dje p’e bin na remarca na un periodo relativamente corto p’e economia por sigui draai.

Esaki ta traha caba den un concepto di iniciativa, pero manera cu POR ta den Gobierno sigur lo ta algo cu nan lo por brinda na pueblo.

Bikker a splica cu hopi partido ora ta bay eleccion ta priminti cos manera AVP na 2001 cu a priminti kita BBO y no a kite, pero a bin aworaki cu extra medida riba pueblo cu NO ta para den nan programa di partido cu ta BAZV cu ta 3.5%.

Ora POR drenta den gobernacion mester bisa bon cla den 100 dia di gobernacion kico ta bay logra, despues di 1 aña tambe y cada bez haci mescos.

Tin varios proyecto di ley p.e. academia di ley cu nan kier bin cune pa moderniza nos leynan, y pueblo por wak despues di 100 dia, 6 luna, un aña den gobernacion cu pueblo por wak constantemente kico nan a wordu logra.

Asina pueblo por wak cu nan a duna nan voto di confianza y cu POR ta cumpli cune.