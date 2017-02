Andin Bikker: Gobierno no tin un nocion di kico ta bibando den pueblo!

Den conferencia di prensa di Partido e Forsa Nobo, Andin Bikker a bisa cu e Gobierno actual no tin un nocion di kico ta bibando den pueblo. Nos pueblo ta sufriendo den man di criminalidad cu atraco tur dia y tiroteo tur siman.

Andin Bikker a splica fuera di esey, cu pa un suma hopi chikito di 250 mil florin riba presupuesto di pais Aruba, ta pone hende di menos recurso den problema, pasobra nan tin cu paga e number di auto awor den un solo shot.

Gobierno no tin ni un idea cu salario minimo no ta yega, sr. Bikker a bisa, y nos tur sa cu e bestand minimo ta 1600 florin pa un persona cu un yiu. Otro problema ta e casnan social cu den ocho aña Gobierno no por a traha mas cu 74 cas. Ta bin tambe e nivel di cuido pa loke ta trata salubridad.

Sr. Bikker a bisa cu nos sa cu un hende masculina ta dura 9 luna pa duna luz, pero nos tin un Minister Presidente cu cada siman ta duna luz. E ta puntra kico ta e prioridadnan di e Gobierno akinan.

Riba criminalidad, sr. Bikker a bisa cu e prome stap pa soluciona e ola di criminalidad ta cu Minister di Husticia mester tuma su retiro. Si wak su reaccionnan e ta culpando tur persona rond di dj’e, tur hende por yuda y menos e mes un persona y awor hasta a bay den atakenan personal pero na final di dia e berdad ta keda cu e ta desviando atencion, pasobra criminalidad a start den nos pueblo na nivelnan cu den ocho aña si e Minister aki no por a yega na un solucion pa e nivel cu e ta, anto mester cuminsa bisa wak den spiel y eynan e prome stap ta cu e tuma su retiro.

Pa loke ta trata casnan social, si un Gobierno den ocho aña di gobernacion no por a construi mas cu 74 cas social, y tin un lista di espera di mas di 10 mil hende ta wardando, y si un persona ta keda sin paga huur cada luna y e no por a paga riba su hipoteek y no por bira doño di su propio cas. Kiermen pa ocho aña e Gobierno aki ta reteniendo personanan pa nan por bira doño di nan propio cas, Andin Bikker a splica.

Si un average di hipoteek den 10 of 15 aña bo ta caba di page eigenlijk Gobierno a kita mas di 10 mil persona pa por yega nan na cas propio den un averahe di 2 pa 7 aña.

E salario minimo cada bes Gobierno ta cremencha. Sr. Bikker a bisa cu mester inventarisa un rato cuanto persona ta gana salario minimo y di eynan bin cu cierto incentivonan fiscal pa na final di dia por resta mas placa den nos saco, pasobra sr. Eman ta papia di un pais di cinco strea pero na final di dia nos no ta bibando den un pais di cinco strea.

Atraconan tur dia, no tin casnan social, e placa no ta yega, problemanan social ta creciendo, y e nivel di cuido pa loke ta trata servicio medico tambe ta un preocupacion hopi grandi cu mester bay adresa y tur esakinan ta problema cu ta afecta nos pueblo, Andin Bikker a declara.