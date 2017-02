Andin Bikker lo haci pregunta na Minister di Finanza tocante pago di plachi di auto

Andin Bikker a splica den conferencia di prensa cu pueblo por ta sigur cu manera POR drenta den Gobierno, nan lo adapta e leynan di pago di number di auto, manera nan tabata.

El a bisa cu ora bo lesa e memorie van toelichting, e historia con a yega na e ley pa bin cu aplazamento pa e persona por paga e number den cuatro paga, ta netamente por a yuda na e persona di menos recurso tin e posibilidad di por aplaza nan pago.

P’esey e ta bay manda e pregunta na Minister di Finanza, pasobra tin un concepto cu nan conoce como begunstigend beleid pa loke ta trata belasting. E ta nifica cu semper, ora cu na fabor di pueblo por bin cu un areglo di belasting, sin cu tin nodi di bin Parlamento mes, pasobra e ta “begunstig” cu ta algo cu pueblo lo beneficia di dj’e.

P’esey sr. Bikker kier haci e pregunta na e Minister pa inmediatamente, pa medio di begunstigend beleid reverse e efectonan di e ley cu a wordo pasa pa mayoria den Parlamento, cu por cierto e mes no a sosten’e.

El a bisa tambe cu netamente esnan di menos recurso a wordo afecta cu esaki y e Gobierno aki tin den su man pa medio di un begunstigend beleid por draai e ley aki bek.

Tin un grupo di ciudadano cu a presenta un manifiesto na Gobierno y sr. Bikker a bisa cu e ta contento cu e Minister a acomoda e situacion pa e grupo aki, pero e trato mester ta igual pa tur otro ciudadano cu tambe a keda afecta.

El a bisa cu e ta duna e Minister e oportunidad pa haci esaki den un begunstigend beleid y si no e ta bay na un caso di prueba, pasobra e asunto aki y e ta pidi Minister recapacita rib’e tematica akinan.

E ta haya cu e cos aki a bay mucho leew pasobra hasta esun cu no paga den un paga por haya un boet cu ta mas halto pa sumanan chikito y esaki ta inhusto.

Sr. Bikker a bay bek na e tematica di casnan social y a bisa cu e ta bay haci un inventarisacion.

El a corda cu den pasado el a haya casi 15 mil firma pa e ley di defensa propio cu tabata un iniciativa di su persona.

Tin otro leynan cu nan a bay den accion di firma pa sinti eyfo con grandi e problematica ta en berdad y den caso aki e ta haci un invitacion na tur esnan, cu segun Gobierno ta mas cu 10 mil, cu ta wardando riba contesta di nan aplicacion pa cas social of un pida tereno, pa acudi na nan Cede na Boegoeroei p. e. tur diahuebs di 4’or pa 6’or y mey unda nan ta presente, y ta atende gratuitamente, of otro dia tambe, of laga un copia di e aplicacion den nan brievenbus, sr. Bikker a duna di conoce.