Andin Bikker: Minister di Finansa Publico ta purba bagatalisa e seriedad di e situacion financiero di pais Aruba

Andin Bikker di partido POR, E Forsa Nobo, a tuma nota cu e Minister encarga cu Finansa Publico di pais Aruba, sr. Angel Bermudez, lo a haci referencia den cuadro di e debe nacional di nos pais, cu tin paisnan cu tabatin un nivel di debe di como 140% di nan GDP y nan no a bay bancarota.

Partido POR por a ripara den diferente actuacion di e Minister ultimamente cu e ta laga su mes lamentablemente wordo dirigi dor di e deseonan politico di sr. Mike Eman.

E deseonan di sr. Eman pa loke ta Finansa Publico no ta deseonan responsabel, pasobra sr. Eman su vision eroneo di endeuda pais Aruba pa purba crea crecemento economico a hiba Aruba na un nivel di debe inaceptabel.

Si no ta paso Aruba ta den Reino Hulandes bou e capa y proteccion di madre patria Hulanda, nos lo ta wordo considera bancarota caba y nos bononan lo ta na un nivel di asina yama “junk bonds”, segun Andin Bikker.

Ora emiti bononan “junk” pa fia riba mercado internacional y local, e interes cu lo haya no ta 4% no ta 4.5% ni 5%, pero lo ta 12 of 14% pasobra e risico ta sumamente halto.

Segun Andin Bikker na final di dia, inversionistanan of credit rating agencies manera Standard & Poor’s, Fitch, of un instanicia manera IMF, sa cu pa Hulanda sanacion financiero di Aruba su debenan ta eigenlijk un kinipi di wowo, dus esey ta mantene nos credit rating na un nivel relativamente mas positivo cu si nos lo ta riba nos mes.

Esaki no ta kita cu Aruba tin un posicion autonomo den Reino Hulandes y Aruba tin su propio responsabilidad pa sanea e situacion financiero, sino cada bes indirectamente Reino Hulandes ta duna señalnan cu e mester sosode.

Esaki a pasa tempo cu Reino Hulandes a nenga pa duna aprobacion pa firma presupuesto 2014, locual a resulta den un welga di hamber di Ensure di sr. Eman y despues na mei 2015 a bin un protocol caminda practicamente a obliga pais Aruba pa introduci un ley di CAFT pa tin supervision financiero.

Basicamente e mensahe di Reino Hulandes ta, si bo no haci bo huiswerk nan ta hacie pabo, y partido POR no ta kere cu mester sigui bay den e direccion ey.

P’esey ta di lamenta cu sr. Bermudez a cay den un agenda politico, en bes di ta responsabel y ehecuta e trabao cu semper a wak y spera di dje ora cu el a keda nombra como Zakenminister.

Y ta di lamenta cu sr. Bermudez kier compara nos cu paisnan cu lo ta tin nivel di debe di como 140% di GDP y cu tog lo a sobrevivi, ya cu esey no ta aplicabel pa Aruba.