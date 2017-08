Andin Bikker (POR): Lo modernisa leynan a base di Plan Vision 17-21

Ta remarcabel cu varios ley di nos pais ta hopi antigua, segun mr. Andin Bikker di partido POR, E Forsa Nobo.

Ora cu Andin Bikker p.e. a analisa den e contractnan referente e refineria, a base di cua regulacion ambiental lo bay opera, a constata cu e contractnan ta referi na norma y regulacion internacional, ya cu e leynan di Aruba cu ta regarda e tema ta sumamente antigua.

Esaki no ta solamente na nivel di operacion di e refineria, pero tambe p.e. ora ta papia di dumpnan di desperdicio.

Por ripara cu no tin suficiente legislacion actualisa of tin biaha no tin determinacion di parti gobernantenan pa haci algo contra e tipo di casonan aki.

Andin Bikker tambe a mustra den cuadro di nos medio ambiente riba e Hinderverordening. Un ordenansa cu ta hopi antigua, pero netamente e Hinderverordening t’esun cu ta aplicabel pa cierto aspecto di e.o. operacion di e refineria of p.e. pa dumpnan di desperdicio.

Tambe mester menciona asbest, un problematica cu den ultimo añanan a sali mas den publicidad y cu ta asocia cu cierto tipo di cancer. Por ripara cu eynan tambe ta existi un vacuum den nos legislacion.

Mester realisa cu tur tematica di Gobernacion cu por pensa riba dje ta cay bek riba legislacion.

Pesey central den e Plan di Gobernacion di partido POR, titula “Vision 17-21, hunto nos POR”, ta introduccion di un Academia di Ley pa por educa mas hurista den e tecnica di traha ley, y asina modernisa nos leynan riba tur nivel, incluyendo esnan cu ta regarda p.e. un posibel re-apertura di refineria.

Asina lo por salbaguardia e salud di nos ciudadanonan na un manera mas adecua, segun mr. Andin Bikker di partido POR.