Andin Bikker: Ta importante p’e derecho di e pashent ta central

E aspecto di derecho di pashent ta un tema cu mundialmente ta actual, sinembargo na Aruba e discusion a perturba dor cu tin cierto persona y of un otro partido ta bringando pa un dimension adicional cu ta basicamente uzo di cannabis recreacional, algo cu partido POR no ta para p’e. POR ta para pa podernan curativo di matanan via uzo medicinal y na un manera cientificamente controla, sea si e ta p. e. seida cora, seida berde of cannabis.

Parlamentario Andin Bikker a duna di conoce cu na Merca tin estadonan caminda cu e pashent por purba medicinanan prometedor cu ta den desaroyo ainda, e asina yama “early access programs”. E ta un dimension cu Aruba tin mester (el a yega di presenta un mocion riba esaki), y na unda cu lo por haci cambio masha chikito den nos leynan, si ta necesario.

E discusion cu a bin den nos comunidad cu a pone tur cos den un solo skina ta cu e aspecto curativo medicinal a wordo perturba dor di esnan cu ta bringando pa haya adicionalmente e dimencion recreacional di cannabis, pero esaki ta algo cu Partido POR no ta para p’e.

Mester ta hopi cla cu Partido POR , E Forsa Nobo, no ta para pa demencion recreativo ey.

Mester corda cu den e debate reciente di Camara di Comercio tur partido a declara di ta para pa e aspecto medicinal di cannabis. Partido POR no ta un partido cu ta papia so, pero cu a dicidi di bin cu un candidato cu conoce e. o. e materia aki y cu pues por papia rib’e aspecto medicinal, no e aspecto recreativo.

Segun Bikker ta comprendibel y logico cu cualkier persona cu no ta haya cura cu medicina normal (“allopathico”) y cu ta sufri diariamente, den su situacion lo kier pa introduci dimensionnan adicional y alternativo rib’e tereno di medicina.