Andin Bikker: Tanto Gobierno berde como geel pa añanan largo a keda sinta riba placa di pueblo

Den conferencia di prensa semanal di partido POR, mr. Andin Bikker a anuncia cu partido POR si lo bay restitui placa di belasting bek na pueblo na tempo.

Na varios ocasion POR a trece padilanti cu lo bin cu un reforma fiscal caminda ta simplifica procesonan y e sistema di belasting.

Bikker a remarca cu ta un hecho cu tanto Gobiernonan di signatura berde como geel pa añanan largo a keda sinta riba placa di restitushon di belasting cu pueblo tin derecho riba dj’e: constantemente e Gobiernonan aki a keda priminti cu nan lo bay restitui belasting bek na tempo pero nunca a cumpli.

Siman pasa, Parlamentario Bikker a duna di conoce cu e Gobierno di AVP a bay asina leu cu en bes di duna placa di belasting bek na pueblo, AVP a tribi di bisa pueblo cu si un ciudadano no paga un boet di 75 florin of si e no paga belasting cu belastingdienst ta claim cu e debe, e no por bandona pais Aruba pa bay cu vakantie.

Si no ta paso Andin Bikker, Otmar Oduber y mas coleganan di partido POR a lanta para y a protesta fuertemente contra di e medida di AVP aki, ainda lo tin ciudadanonan ta wordo para na aeropuerto pa un boet of un suma di belasting chikito, paso Gobierno di AVP kier coba den nan vakantieuitkering.

Segun Bikker, “Na varios ocasion mi persona a bisa den Parlamento cu tanto na Hulanda y na Merca e ciudadano ta haya su placa di belasting cu e tin derecho riba dj’e casi inmediatamente. Mirando cu Aruba ta den Reino Hulandes mi persona a investiga con Hulanda ta haci e proceso aki y e resultado ta cu na Hulanda e ciudadano ta haya su placa bek via di un “voorlopige aanslag”.

Andin a splica cu tur aña practicamente ta e mesun trabao un ciudadano ta haya entrada di dj’e, dus e entrada anual no ta varia mucho. Esaki ta pone cu e aangifte di Inkomstenbelasting anualmente practicamente no ta diferencia hopi di e añanan anterior.

Pues practicamente cada ciudadano por sa kico ta e restitucion cu e mester haya ta.

Gobierno tambe ta na altura cu loke un gran porcentahe di ciudadanonan mester haya bek na belasting no ta varia mucho anualmente.

Esaki ta pone cu un gran parti di nos ciudadanonan no mester warda pa un cantidad di aña p’asina logra haya restitucion di belasting, esaki por bay gewoon a base di un “voorlopige aanslag”, compara cu e maneho actual caminda tin pa warda añas pa un “definitieve aanslag” pa determina kico ta loke e ciudadano mester haya bek.

Ora cu partido POR drenta den Gobierno asina cu e ciudadano entrega su aangifte di Inkomstenbelasting y si tur cos ta manera cu e añanan anterior, den maximo di 3 luna e ciudadano por bay haya su restitucion bek y ta algo cu e ciudadano por conta cu ne.

Parlamentario Andin Bikker tambe a constata cu na Merca hasta banconan ta fia hende placa basa rib’e restitucion debi cu nan ta sigur di e entrega di e restitucion na tempo, sinembargo aki na Aruba tur cos ta lo contrario: ciudadano ta warda añanan largo y tin biaha hasta ta wordo priminti den temporada di eleccion unda Gobierno ta los un poco placa, pero na mes momento Gobierno ta core salda e restitucion cu Grondbelasting of cu otro belastingnan y hasta awo kier cobra boetnan atrasa. Esaki ta un situacion di lamenta con e Gobierno di AVP ta hunga cu placa di pueblo.

P’esey mes Partido POR, E Forsa Nobo, kier haci un diferencia referente e tema aki y e solucion pues ta facil. Parlamentario Bikker a mustra cu e leynan cu tin na Aruba ta deriva pa 99% di leynan di Hulanda, pues Aruba lo mester djis haci un cambio hopi chikito den esakinan of por haci e cambio via di maneho p’asina por garantisa pueblo cu e placa cu e tin derecho riba dj’e di restitucion lo por wordo duna den un averahe di 3 luna despues di entrega di e aangifte.