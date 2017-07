ANSA a demostra derecho di existencia: E aña aki so a inverti caba 5.5 miyon florin e.o. den un sistema nobo di radar

ANSA a keda funda dia 1 di januari di e aña aki, y ta demostra di tin su derecho di existencia. Ningun hende no por kita afo, cu esaki ta un di e proyectonan grandi cu ex Minister Otmar Oduber a sa di realisa, pa independiza e sistema di aviacion civil di Aruba.

Nilky Kock, Director di ANSA a admiti cu ex Minister Otmar Oduber a crea un N.V. aki, unda Gobierno ta 100% doño ta pa haya fondonan desea, pa sigui inverti pa mehora henter e sistema pa cu aviacion civil.

Si a keda como un departamento di Gobierno, lo no por a logra loke te awe a ser logra. Pa hopi aña Gobierno no a duna atencion na modernizacion di control di espacio aereo. A traha un plan di inversion ambicioso berdad, y ya caba a cuminsa haci cambionan base di inversion.

Te cu awe, ya caba ANSA a haci un inversion di 5,5 miyon florin, segun Nilky Kock.

Entre otro a inverti den e proyecto AHS y den e prome paso pa un sistema nobo di radar pa Aruba.

For di luna di mei a haci e controladornan aereo a cuminsa haci e training teoretico y practico na Trinidad.

Segun Nilky Kock, ora nan termina cu e cursonan ta intencion pa luna di augustus awor e suplier na Francia tambe lo duna su curso necesario tanto p’e personal tecnico como y di otro banda e personal operacional lo sera conoci mihor ainda di e sistema funcionalidad di e sistema.

Pa cuminsamento, pa ser exacto dia 4 di september Aruba lo bay over pa su sistema nobo di radar. Esaki lo wordo haci cu un ambiente di fiesta sigur.

Gran parti ya a cuminsa ser instala for di lunanan di april y mei y dos siman pasa tabatin e SAT, loke nifica cu ANSA a acepta e sistema di radar ta cumpli, manera ANSA a desea.

Aruba por bisa awe cu masha orguyo cu nos tin un sistema mas sofestica y ta den uso caba, maske pa “a situation awareness” pa tur controlador aereo tin un bista unda tur trafico aereo ta.

Te ainda Aruba no ta usa e sistema di radar pa separa avionnan di otro. Pero na september lo haya un on the job training, cu lo dura 5 pa 6 luna, p’e ora ey, tur controlador aereo lo ta operador di radar tambe.

Segun Nilky Kock lo bay live cu radar awor y na februari 2018, tur e controladornan aereo lo ta certifica tambe.