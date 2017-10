APA orguyoso pa apertura temporada halto di turismo crucero – Aruba a ricibi 5 barco crucero cu ta trece 10 pa 11 mil bishitante

Aruba Ports Authority (APA) ta orguyoso di ricibi 5 barco crucero riba e mesun dia den

inicio temporada halto di turismo crucero.

“Un biaha mas ta un previlegio pa APA di por anuncia cu e temporada nobo cu ta cuminsa aki, ta habri di bon forma cu cinco barco crucero. Ta trata aki di Adventure of the Seas, Caribbean Princess, Nieuw Amsterdam, Zenith and Freewinds. Esaki t’e dia riba cual un biaha mas Aruba ta marca historia cu bishita di cinco barco crucero.

APA, mirando cu e dia aki lo ta uno hopi special y importante pa Aruba, lo percura cu ciudadanonan haci nan maximo esfuerso cu e turistanan cu bishita Aruba den e temporada aki ta sinti nan mes na cas, pa crea mihor posibilidad cu den futuro nan planea pa bishita e isla, pero como “stay-over tourist”. Esaki ta importante pa sigui duna mas aporte na economia di Aruba.

“Ta masha importante cu e turistanan cu bishita Aruba ta sinti nan mes na cas, ya cu di e forma aki nan lo por bolbe pa un bishita mas largo, pero tambe comparti nan bunita experiencia na Aruba cu famia y amistadnan.

Segun e schedule di diaranzon, 18 di october, e dos prome barconan crucero cu lo drenta haf di Aruba entre 6or y 6.30 di mainta t’e bon conoci Freewinds y Zenith, cu tin casi 3 mil pasahero entre nan dos.

Entre 7’or y 7.30 ta drenta e barconan di Princess Cruise Line y Royal Caribbean Cruise Line, cu nan barconan Caribbean Princess y Adventures of the Seas respectivamente y cada un cu mas di 3 mil pasahero.

Y e ultimo cu ta drenta waf ta Nieuw Amsterdam, cu rond di 2 mil pasahero, di Holland

American Line. Esaki ta nifica cu Aruba ta bay ricibi riba 10 mil pasahero crucero riba un dia un solo dia.

Esaki lo yuda sigur na surpasa loke tabata pronostico di cantidad di pasaheronan crucero den 2017.

E team di APA hunto cu seccion di Turismo Crucero di ATA a bin ta reuniendo pa haci e preparacionnan necesario, no solamente pa ricibi e barconan den haf di Aruba, sino p’e pasaheronan crucero bay cu e mihor impresion posibel di Aruba.

Tin pasahero cu lo ta bishitando Aruba pa prome biaha y e mihor impresion posibel di Aruba. Y e impresion cu nan haya, por yuda na convence nan bolbe como “stay over”.