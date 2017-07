ARA ta informa comunidad tocante – Malesa DISTEMPER cu ta asotando nos pais e temporada aki

Animal Rights Aruba (ARA) pa medio di e comunicado aki ta desea di informa nos comunidad tocante di e malesa DISTEMPER cu ta asotando nos pais den e temporada aki.

E nomber cientifico di e malesa di distemper ta Canine Distemper.

Distemper ta un malesa contagioso y serio cu ta wordo causa dor di un virus cu ta ataca e cacho su organonan, e. o. celebro, tripanan, e organonan respiratorio y tambe su wowonan.

E virus ta wordo transmiti via aire dor di tosamento of niester di un animal infecta, dor di urina, scupi y sushi di e cacho y tambe contacto directo of indirecto cu un cacho infecta cu distemper, p. e. dor di comparti cuminda of awa for di e mesun baki.

Cachonan di tur edad y tamaño por wordo infecta, sinembargo, cachonan chikito di menos cu 4 luna di edad ta wordo infecta mas tanto. Mama cacho por transmiti e virus tambe via e placenta. Cachonan cu no ta vacuna ta core un risico hopi mas alto di haya e. o. distemper.

Cual ta e simptomanan di distemper?

E simptomanan mas comun ta nanishi y wowo sushi (manera tin verkoud of wowo malo), e cacho ta tosa, diarea, sacamento, keintura, perde apetite y tambe depresion.

Cual ta e risiconan?

Distemper por ta hopi serio y ta pega masha lihe mes di un cacho pa otro. Vooral si ta trata di cachonan cu no ta vacuna. No ta tur cacho lo muri di e malesa pero pa mayoria si esaki lo ta e caso. E cachonan cu recupera di e malesa por keda cu problema cu nan bista y nan sistema nervioso y cachonan chikito por keda cu problema cu nan djentenan.

Con por preveni e malesa?

Vacuna ta crucial ora ta yega na preveni e. o. e malesa di distemper. E cacho mester haya un serie di vacunanan cu ta yuda na preveni pa bo cacho(nan) haya e malesa. E vacunanan aki a wordo uza pa hopi añanan caba y a bin ta yuda pa reduci e malesa bao di animalnan.

P’esey nos di ARA ta recomenda bo persona pa zorg pa bo cacho(nan) ricibi nan vacuna tur aña. Den e prome aña e cacho ta ricibi 2 te cu 3 vacuna pero despues di esey ta cada aña e ta haya un vacuna cu ta yuda no solamente p’e no haya distemper pero tambe contra hopi otro tipo di malesa. No ta kita afo cu un cacho vacuna tambe por haya e virus, pero e chens ta menos cu un cacho cu no ta vacuna.

Si bo a bin den contacto cu un cacho cu tin distemper laba bo mannan bon prome bo mishi cu un otro cacho. E virus por biba algun siman pero dor di haci e lugar unda e cacho cu tabatin e malesa a hospeda cu clorox, azijn of ammonia limpi, bo ta mata e virus.

Contact bo Veterinario!

Si bo ripara cu bo cacho(nan) tin algun di e simptomanan ariba menciona tuma contacto mesora cu bo Veterinario.

Duna un man?

Bo kier yuda nos of adopta un di nos cachonan? Bishita nos website www.animalrightsaruba.org of bira amigo via Facebook. Pa ayudo financiero bo por haci un donacion na RBC Bank Aruba, number: 30.62.767.