Areglo di subsidio for di Hulanda y Union Europeo pa comerciante y inversionista

Minister Richard Arends diaranzon ultimo a reuni cu FITF (Foreign Investment Task Force) cu ta un plataforma consistiendo di Ministerio di Asunto Economico, Departamento di Asunto Economico, Dienst Buitenlandse Betrekkingen (DBB), Aruba Huis, Bureau Innovatie, Freezone y ARINA.

Minister Richard Arends a splica cu e reunionnan aki ta tuma lugar den forma regular pa discuti peticionnan di companianan internacional cu kier establece nan mes na Aruba of cu kier haci negoshi pafo di Aruba of for di Aruba p’e region. Tur esaki ta encera actividadnan economico y empleo.

Richard Arends: “E biaha aki nos a tene un reunion di FITF un poco mas amplio, unda nos a invita KvK y tambe ATIA. Prome cu esaki nos tabatin caba un reunion hunto cu Aruba Huis y RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland) cu ta un agencia cu ta traha entre Ministerio di Exteriory Ministerio Economico na Hulanda y ta percura pa promocion di actividadnan economico y guia di inversionistanan Hulandes den exterior.”

Minister Arends a splica cu dentro di poco ta keda formalisa y anuncia cu e areglonan di subsidio cu ta vigente p’e parti Europeo di Reino ta wordo expande p’e partinan Caribense di Reino tambe.

“Pa motibo di esaki nos a sinta cu nos partnernan na Hulanda, pero tambe cu representantenan di sector priva aki na Aruba.

Esaki ta pa splica di e areglonan aki y con comerciante y inversionistanan local por bin na remarke pa nan. E posibilidadnan ta varios.

Asina tin subsidio unda por participa na conferencianan internacional y subsidio pa companianan cu no ta mas bieu cu tres aña.

Tambe pa companianan cu kier traha un website of traha den IT tin subsidionan Europeo of Hulandes na unda e comerciante por bin na remarke pa nan.

Ta pesey cu nos a haya ta importante pa invita KvK y ATIA cu ta representa e sector comercial aki na Aruba. Asina nan por scucha y tin un idea loke por ta disponibel pa comerciantenan local.”

Un noticia positivo cu sin duda ta un bentaha grandi pa comercio y economia di Aruba.