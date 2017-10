Arthur Dowers kier pa Evelyna Wever Croes lesa raportnan di CAFT, y conclui cu pueblo no ta bobo mas

Ta bon pa keda desemascara sra. Evelina Wever Croes, kende awor ta bin bisa cu e no tabata sa di e situacion financiero di pais Aruba, cu e no tabata sa e realidad di nos pensioenfonds, e no tabata sa berdad di ningun di e fondonan, segun Minister demisionario, mr. drs. Arthur Dowers.

Pero awor cu CAFT a pone tur cos hopi cla riba papel, e sa di tur e informacionnan aki di antemano.

Ora cu el a cana drenta den diferente cas, bisando cu nan, instruiyendo nan, bisando cu MEP y tambe POR lo baha edad di pensioen, e mester tabata hopi bon informa di e situacion di e pensioenfonds.

Segun Dowers, Wever Croes mester sa tambe con MEP a laga e pensioenfonds y con e ta awe.

Despues di Prome Minister Mike Eman a haci tur esfuerzo pa drecha e cobertura di e fondo aki, sin di mester di bay den confrontacion cu pueblo, pero a sa di cana e caminda di dialogo pa yega na un decision cu tur hende por biba cune, sin mester tuma medida.

Evelyn Wever Croes y su partido MEP a bay campaña engañando pueblo. Segun Dowers, AVP conoce e modus operandi di Evelina Wever Croes y di partido MEP. Awor el a haya un persona mescos cune, esta Otmar Oduber, kende tin mesun modus operandi.

Awor ambos persona kier sconde dor di bisa cu tin hopi problema pa cu presupuesto di otro aña pa cuminsa prepara e medidanan.

Awor por tende cu ta Hulanda nan ta bay, pasobra Hulanda lo yuda nan soluciona e problema financiero di pais Aruba. Berdad por a mira Andre Bosman, kende ta amigo di Evelina, pero enemigo di Otmar, pero awor nan ta hunto den un coalicion cu a yuda nan den campaña y AVP sa su agenda pa cu pais Aruba. Ta hustamente serca e hendenan aki e futuro Gobierno kier pa soluciona nan problema.

Awor por tende nan bisa cu nan no por cumpli cu ningun promesa haci, pasobra ta resulta cu e buraco ta mas grandi cu loke nan a kere. Por hasta tende awor Otmar Oduber ta papia di un escandalo, pero Arthur Dowers kier laga Otmar sa, cu e lo bay papia riba tur e escandolonan di Otmar Oduber proximamente.

Awor e ta bisa cu presupuesto di husticia a ser surpasa. Pero Dowers a laga Departamento di Finanza haci un calculacion p’e. a bin resulta cu ainda Husticia tin 43 miyon florin disponibel pa keda cumpli cu e finanza te husticia te cu fin di aña.

Mester admiti si cu pa loke ta pago na overtime, sigur por surpasa, pero no pasobra Gobierno di AVP ta iresponsabel, pero sigur e no ta ningun escandalo.

Escandalo, ta ora cu nan mes ta manda hende di nan bay comete atraco contra comunidad y ora cu paga Polis pa garantiza seguridad di e pueblo aki, ta yam’e escandalo.

Ta di spera cu Otmar Oduber, den e escandalonan cu t’aden, ora cu Dowers bay na publica nan, e no core, pero p’e keda para y tin su contestanan.

Ta bergonzoso cu un politico cu a forma parti di Gobierno di AVP, pa 7 aña largo, ainda prome cu e bay, a purba di influencia algun Parlamentario pa baha Gobierno aki. Lo no bay tin e tranquilidad cu pueblo a conoce e ultimo 16 aña, Arthur Dowers a garantiza.