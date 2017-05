Artistanan local ta pidi ayudo di comunidad Rancho

Artista visual local Velvet Ramos ta preparando un proyecto hunto cu Fundacion Rancho.

E proyecto tin e proposito di uni e comunidad di Rancho pa asina uhecuta un actividad di arte relacional; “Comunity – Relacional Project”.

Unda e comunidad mester dicidi kico kier cambia den bario y comunidad. E proyecto di artista Velvet Ramos ta cuminsa na mei 2017, unda ta invita comunidad pa ban papia y inicia un dialogo. E proyecto lo mira su final na September 2017.

Luis Villegas, artista local naci na Venezuela, tambe ta un “Artist in Recidence” pa e luna di mei na Centro di Actcividad Rancho. E artista lo inicia un proyecto di workshop unda ta focus riba publicacion. Lo bay traha mini publicacionnan abase di poesia, arte visual y mas.

Lo finalisa e workshop cu trahamento di buki, documentando diferente informacion.

“E por ta algo personal of social of cultural”. E workshop di artista Luis Villegas lo dura un luna y ta wordo ehecuta den mei of juni 2017.

Ta pidi e comunidad specificamente di Rancho pa comparti na storianan y sugerencianan cu e artistanan, a base di kico lo kier wak cambia of mehora den e bario di Rancho.

Te importante pa haya mas informacion p’asina haci mas proyectonan pa e bario y su comunidad den futuro.

Pa mas informacion tocante e proyecto y artistanan ta conseha publico pa pasa na Centro di Actividad Rancho of add e centro riba Facebook. Tambe por tuma contacto via telefon: +297-5628352.