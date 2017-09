Aruba dunando un man e.o. – Paciente di dialyse di St. Maarten ta haya tratamento na Aruba

Prome cu e orcan Irma a yega St. Maarten, esnan den salubridad publico na St. Maarten a tuma un bon medida di precaucion. Asina for den ultimo fin di siman, a dicidi di manda como 60 paciente di dialyse di St. Maarten pa por sigui haya nan tratamento na Aruba.

Despues di mira e estado cu Irma a laga St. Maarten aden, sigur esaki tabata un bon decision, segun conocedornan a duna di conoce.

E hecho cu decision a cay pa Aruba, ta meramente debi n’e Conferencianan di Salud cu a ser organisa na Aruba, pa cual tin un mihor relacion cu hendenan den cuido medico na Aruba. Por corda ainda, con Minister di Salud, dr. Alex Schwengle a laga sa cu su deseo ta pa converti cuido medico di Aruba, den un state of the art den Caribe y asina por brinda masha servicio di halta calidad. Y esaki ta un di e pruebanan, pasobra e Centro di Dialyse na Aruba, por acomoda sigur e 60 pacientenan cu a bin for di St. Maarten, banda di esnan di Aruba cu mester sigui haya nan tratamento.

Y dia cu Hospital Dr. Horacio E. Oduber ta den full operacion ta mas facilidad lo tin pa duna, no solamente na pacientenan local, pero tambe esnan for di region. Y consecuentemente tambe Insam lo bira e.o. e Centro di Oncologia.