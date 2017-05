Aruba Heart Foundation ta presenta su di 4 Red Event!

Aruba Heart Foundation su di 4 Red Event, evento masha conoci na Merca y rond Caribe, lo tuma lugar diasabra, 24 di juni 2017 den Alhambra Ballroom di 9 or di mainta pa 1.30 or di merdia. E entrada lo ta manera custumber y dress-code ta pa tur hende bin bisti na cora of cu un toke di cora.

Meta di e evento aki ta pa nos sigui conscientisa nos hende muhernan tocante malesa di curazon ya cu mas hende muher ta muri di curazon cu di tur tipo di cancer.

Atrobe nan diseño di “Red Event” ta hendenan muher pendiente di nan curazon. E idea ta pa ripiti y sigui ripiti con pa biba mas saludabel pa asina nos por baha e cantidad di hendenan afecta cu malesa di curazon.

Ticketnan lo ta hopi limita y ya ta na benta serca tur miembro di directiva. Tambe por yama na telefon 582-4278 of 582 HART unda por laga bo nomber y telefon pa nos debolbe e yamada.

E oradornan lo ta varios specialista local y un Cardiologo invita di Fundacion Cardiovascular di Bucaramanga, Colombia. Lo elabora riba varios topico.

Lo bai tin koffie, te y juicenan. Tambe lo tin sandwiches, salad plates y dessert.

E idioma di e simposio lo bay ta Ingles, pero ora di haci pregunta bo por haci’e na Papiamento tambe.

Lo tin regalitos pa tur presente y na final lo tin premionan p’esnan mihor bisti. Clausura manera custumber lo ta cu un Red Champagne.

Cu boso sosten e evento aki lo bira otro exito di Aruba Heart Foundation.