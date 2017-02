Aruba Juniors a reconoce contribucion di Minister Benny Sevinger na nan 85 aña di existencia Prome Minister Eman ta felicita e club ehemplar

Den fin di siman Aruba Juniors a celebra su di aniversario number 85, un trayectoria sigur remarcabel y di elogia.

Prome Minister Mike Eman a atende invitacion y durante su palabranan, el a recorda con e organisacion deportivo ta forma parti di su recuerdonan di infancia ademas di felicita directiva y miembronan p’e papel importante cu ta desempeña den nos comunidad.

Minister di Infrastructura, Benny Sevinger tabata entre esnan homenahea pa Aruba Juniors pa su contribucion balioso n’e club.

“85 no ta facil pa yega. Nos ta yam’e un club y instituto, pero e ta mas cu esey, e ta un centro di educacion. No tin un hende den bario cu no ta relaciona cu e club di un forma of otro,” asina Minister Sevinger a declara na invitadonan presente n’e sede di e club.

Minister President Eman a relata n’esnan presente con, como mucha, semper el a experiencia un ambiente hopi grandi di deportista y miembronan dedica na yuda forma nos hubentud.

“Asina Aruba Junior a bira un parti di e bida den Playa Pabao, Companashi, Socotoro, Boerhavenstraat y asina crece pa bira un centro pa henter Aruba,” Premier Eman a bisa, indicando cu, cu su 85 aña, Aruba Juniors ta demostra su derecho di existencia.

Minister Sevinger ta comparti e pensamento di Premier ora cu el a invita un y tur pa “celebra e trabou grandi cu e diferente generacionnan a haci pa awe Aruba Juniors por t’e club ehemplar den nos comunidad y cu Creador duna e inspiracion y guia pa continua cu e trabounan asina importante cu e club aki a haci semper pa Aruba.”