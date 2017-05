Aruba kier reduci e tereno di FOL

Aruba ta negociando cu Estados Unidos riba e posibilidad pa reduci e tereno cu Forward Operation Location (FOL) tin na Aeropuerto na Aruba, pero te cu awe nada ta ser haci riba dicho tereno. Aruba kier parti di esaki, pa por sigui cu plannan pa expande Aeropuerto di Aruba.

Esaki Minister di Relacion Exterior, Bert Koenders a scirbi informando Tweede Kamer.

FOL na Aruba tin 66 mil m2 di tereno, pero for di dia cu nan a haya e tereno aki, nada a ser haci. Awor Gobierno di Aruba kier dos-tercera parti di e tereno aki bek. Ya cu plannan tin hopi pa realisa na Aeropuerto e.o. pa cu General Aviation, cu mester di mas espacio pa nan clientele.

Merca ta considera pa cumpli cu e peticion di Aruba, pa cual nan ta hay’e bon idea, pero te cu awe nan no a confirma esey.

Aña pasa, segun Koenders a duna di conoce, FOL a prolonga e contrato te cu 2 di november 2021. FOL ta haci uso di su facilidadnan, en especial na Corsou pa haci buelonan pa intercepta traficacion di droga den Caribe y tambe pa detecta unda e.o. Colombia, Ecuador tin plantacionnan di droga.

For di Aruba, for di dia cu FOL a ser introduci, no tin ningun buelo ta ser haci for di Aruba. P.e. for di Hato, for di october 2015 pa 2016 mesun luna, un toal di 939 buelo a ser haci. For di october 2014 pa 2015, a efectua 761 buelo.

Mester bisa, cu durante e buelonan aki, un total di 282 kilo di cocaine a keda intercepta, loke sigur ta hopi compara cu buelonan haci anteriormente. Den mesun periodo aki, un total di 33.000 kilo di marihuana a keda intercepta.

Presidente Nicolas Maduro no ta mira e buelonan aki cu bon wowo, y ta califica esakinan buelo pa spiona Venezuela.

Mientras p.e. Colombia den 59 mision, a pone hasta nan hendenan abordo di avionnan di FOL, ora di bula riba teritorio Colombiano.