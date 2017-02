Aruba pabien riba Dia Internacional di Lenga Materno, Papiamento!

Na aña 1993 Unesco (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) a proclama cu dia 21 di februari ta Dia Internacional di Idioma Materno.

Papiamento ta e lenga materno di mayoria habitante na Aruba. Fundacion Lanta Papiamento tin como meta pa conscientisa e pueblo cu Papiamento ta e lenga nacional y oficial banda di Hulandes. E aña aki Unesco a introduci e tema: “Na caminda pa un futuro sostenibel a base di enseñansa multiligual”.

Kico ta nifica enseñansa multilingual?

Enseñansa Multilingual ta ora cu e alumnonan ta siña 2 of mas lenga a base di nan lenga materno. Actualmente tin 2 scol multilingual, esta Colegio San Hose y Colegio Conrado Coronel. Pero ta mas cu claro cu no mester keda na e dos scolnan aki so. Tur scol basico mester haya e oportunidad pa drenta den e proyecto tremendo aki.

Kico ta e meta di enseñansa multilingual?

Enseñansa Multilingual ta:

Enfoca riba calidad di duna les y di siñamento cu enfasis grandi riba comprendemento y creatividad;

Reenforsa e aspecto cognitivo, kiermen duna e alumno tur posibilidad pa a base di e lenga materno amplia su conocemento; comprension ta importante pa motivacion y pa placer den siñamento;

Intensifica dialogo y interaccion entre e maestro y e alumno dor di brinda un situacion caminda cu tin comunicacion directo for di un comienso;

Facilita un relacion mas estrecho entre scol y sociedad y lo kita e barera cu tin actualmente entre scol y sociedad. Respet pa idioma lo habri caminda pa conocemento nobo y lo garantisa un interaccion harmonioso entre e diferente grupo di idioma.

Fundacion Lanta Papiamento ta sigui lucha pa desaroyo y baloracion di Papiamento den nos comunidad. Papiamento ta parti di nos y el a forma nos; esaki ta conta tanto pa esnan cu a nace na Aruba como pa esnan cu a bin aporta na nos economia.

FLP ta felicita tur papiado di Papiamento cu e bunita idioma aki. Papiamento ta di nos tur, nos mester cuid’e, balor’e y respet’e. Union ta haci forsa!