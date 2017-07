Aruba Reef Care Foundation a presenta un serie di lectura na Staff y Personal di Elmar N.V.

Recientemente, sr. Castro Perez, presidente di Aruba Reef Care Foundation a presenta un serie di lectura n’e staff y personal di Elmar N.V. Sr. Perez a papia di Aruba Reef Care Foundation su trabounan, pero alavez elabora rib’e vision, mision y tambe di e obhetivo principal di e organisacion.

E vision di ARCF ta boga pa promove crecemento di nos isla na un forma sostenibel.

Proteccion di nos medio ambiente marino pa futuro generacion. Maneho y regulacion di areanan. E mision di ARCF ta pa conscientisacion, importancia di proteccion di bida marino.

Pone palabra den accion, haci un accion di limpiesa. Conscientisacion y control di Lionfish. Yuda cu implementacion di un Parke Marino. Nos obhetivo principla ta conscientisacion pa proteccion y preservacion di nos medio ambiente marino.

Parti di e lectura a toca e problema di polucion marino. Manera ta conoci, 80% di mayoria di polucion marino ta bin di sushedad cu origina for di riba tera e. o. sushedad di construccion, waf, marina, area comercial, industrial, truck di sushi y dump (landfills), un 20% ta sushi cu ta wordo tira for di barconan, liña di pisca, etc. tin un impacto hopi grandi riba animalnan marino.

Den oceano, sushedad cu ta contene plastic ta herida y mata pisca, parha marino y mammal marino. E polucion di plastic marino a afecto por lo menos 267 especie mundialmente, incluyendo 86% di tur tipo di turtuga marino.

E impacto di e fatalidad a resulta den disgestion, sofocacion, infeccion, hogamento y bruhamento den liña di pisca. Mas di 100.00 animal marino ta muri pa mundialmente, incluyendo 86% di tur tipo di turtuga marino. E impacto di e fatalidad a resulta den e. o. disgestion, sofocacion, infeccion, hogamento y bruhamento den liña di pisca.

Un bunita gesto di parti gerencia di Elmar, cu a reparti pa tur su staff y personal un saco re-uzable pa haci compras. ARCF a probecha di e ocasion pa invita Staff y Personal di Elmar pa participa n’e accion di limpiesa cu planea pa dia 24 di september, 2017.