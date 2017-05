Aruba ta logra un total di 9 medaya den XIX World Tang Soo Do Association Costa Rica International Championship

Diasabra ultimo un delegacion den e deporte di Tang Soo Do a competi exitosamente den e XIX World Tang Soo Do Association Costa Rica International Championship.

Den e campeonato aki cu a conoce un total di 21 scol participante di diferente pais manera Costa Rica, Argentina, Panama, Nicaragua, Puerto Rico y Aruba, nos atletanan a haci un tremendo papel.

Remarcabel ta cu nos atletanan di Aruba a competi den un sala cu otro 192 atleta.

E categorianan den cual nan a competi tabata Bong Hyung (forma cu arma), Hyung (forma liber) y Sparring (pelea).

Despues di a duna un bon presentacion Aruba a bin cu un total di 9 medaya y dos Youth Black Belt Grand Champion.

E atleta Marlivienne Lampe a logra triunfa den prome lugar Bong Hyung, un di dos lugar den Hyung y un di prome lugar den Sparring.

Por ultimo e ta logra Campeon Femenino categoria cinturon negro Junior.

Un otro atleta cu tambe a destaca sin duda ta Gilbert Geerman kende a gana un di dos lugar den Bong Hyung, un di tres lugar den Hyung y un di tres lugar den Sparring.

Gilbert Geerman tambe ta bira Campeon Masculino categoria cinturon negro Junior.

Por ultimo nos ta haya Cory Aragon, kende a logra triunfa cu un prome lugar den Bong Hyung, un di dos lugar den Hyung y un di prome lugar den Sparring.

Di aki banda Lotto a felicita Marlivienne Lampe, Gilbert Geerman y Cory Aragon como tambe na Master Melissa Noguera y Aruba Tang Soo Do Federation & Gihae Tang Soo Do Studio cu e tremendo prestacion den e XIX World Tang Soo Do Association Costa Rica International Championship.