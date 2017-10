Aruba ta ocupa prome lugar entre e mihor playanan den Caribe; ATA ta felicita y boga pa cuido di nos playanan

E siman aki, e website Caribbean Journal a publica su lista di e mihor playanan den Caribe. Esaki ta nan recomendacion p’e industria turistico y na bishitantenan pa loke t’e proximo aña, esta 2018.

Aruba Tourism Authority cu hopi satisfaccion y orguyo a tuma nota cu Aruba ta ocupa nada menos cu tres lugar den e top 25 aki na unda nos isla ta wordo menciona den e prome dos lugarnan. Nos isla ta destaca un biaha mas como un di e mihor destinacionnan den Caribe y na mundo danki na, entre otro, su santo blanco y awa blauw cla.

E distincion aki ta laga nos tur realisa e balor di nos recursonan natural y con importante ta pa nos mantene y proteha nan como elemento balioso di nos producto turistico, pero tambe como herencia pa futuro generacionnan di Arubianonan.

‘The Best Beaches in the Caribbean 2018” ta un articulo cu un y tur por lesa riba www.caribjournal.com den cual Aruba su playanan ta bin dilanti na tres ocasion.

Na prome lugar ta ilustra Boca Grandi ubica n’e costa oost di nos isla. Boca Grandi ta describi como un punto popular pa kitesurfers y cu ta conta awor cu un establecimento turistico, esta e Tortuga Bar.

Na di dos lugar ta nos joya mundial cu ta Eagle Beach destacando con hancho e ta y su santo blanco. Na e di 7 luga ta wordo menciona Palm Beach caminda ta elogia su awanan trankil y awa color turkesa.

Pa pone e balor di nos playanan den contexto, por splica cu e unico otro isla cu mas mencion riba e lista di Caribbean Journal tabata Bahamas cu 4 diferente playa.

Consistiendo di mas di 700 isla cu hunto ta suma mas di 3.5 mil kilometer largo, Bahamas tin 51 biaha mas hopi costa cu Aruba, cu tin 68.5 kilometer.

Aruba por ta hopi orguyoso di por ofrece asina tanto lugar bunita y cu ta destaca riba hopi otro paisnan mas grandi.

Otro islanan cu a figura den e top aki tabata Republica Dominicana, Jamaica y Trinidad, entre otro, cada un cu un playa.

Aruba Tourism Authority ta felicita pueblo di Aruba cu, diferente di nos bishitantenan, tin e disponibilidad di disfruta di e tres playa aki y hopi otro mas, na cualkier momento di aña cu e ta desea. Tambe ta haci un invitacion pa sinti nos mes hopi orguyoso y cuida nos playanan mas tanto cu por.

Ban sigui mantene nan limpi y asina percura p’e ambiente agradabel cu nos playanan ta ofrece.

[Foto cortesia: beachesofaruba.com ]