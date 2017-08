Aruba tabata anfitrion di e Vow Renewal mas grandi di Caribe

Diamars 8 di augustus ultimo a tuma lugar renobacion di voto matrimoial mas grandi di Caribe, un evento cu a ser efectua di un manera simultaneo y a conta cu participacion di mas di 100 pareha rond di mundo.

Entre e participantenan nos a conta cu e presencia di biaheronan cu ta ser considera influencers y celebridadnan manera entre otro Tamra and Eddie Judge, famoso dor di e serie “The Real Housewives of Orange County” di Bravo TV cu 9 temporada.

E evento a ser organiza pa ATA huntu cu otro socionan turistico, unda cu Amsterdam Manor Beach Resort y MVC Eagle Beach tambe a participa den e evento “Renew Your I Do´s Vow Renewal Event” cu a tuma lugar durante e momentonan magico di bahada di solo n’e beach considera e #3 di mundo, Eagle Beach.

E parehanan hospedando na Amsterdam Manor & MVC Eagle Beach cu a participa den e evento tabata procedente di destinonan rond di mundo y nan por a disfruta di diferente actividad, cortesía di e propiedad; manera un photoshoot cu drone di tur e invitadonan y un cena special na Passions on the Beach cu un menu exotico cu a inclui nos tan conoci “Bolo Preto”, entre otro, como un muestra di aprecio. Tambe nan a haya via email e potretnan di e fecha special aki.

Algun di e huespednan special aki tabata mr. Alexander y mrs. Nicola Nowickly, mr. Mark y mrs. Joanne, mr. Jeremy y mrs. Amanda Morse kendenan a hospeda na AMBR; y mr. Alejandro Pastori y ms. Magdalena Pastori, mr. George Cross y mrs. Devy Cross, mr. Cristoph y mrs. Anja Scholand, mr. Guiseppe Scafiezzo y mrs. Maria Testa Scafiezzo cu a hospeda na MVC Eagle Beach.

Pa mas informacion y detaye tocante e ceremonia complementario di renobacion di voto aki, por bay www.aruba.com/arubaido of cu e #arubaido.