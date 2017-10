Aruba tin un herencia culinario rico! Renaissance Marketplace ta invitabo probecha y saboria di nos cushina local

Esaki t’e luna pa disfruta di locual cu ta netamente di nos; bisando esey, Renaissance Marketplace ta invitabo pa bishita Aged, Cuba’s Cookin’, Cafe The Plaza, Sea Salt y Le Garage- tur e restaurantnan menciona tin un menu special durante di e luna aki, ofreciendo un ‘fixed price’.

Renaissance Marketplace ta ofrece un variacion gastronomico grandi. Por haci mencion di por ehempel e ‘Indulge Aruba Platter’ di Aged Winebar cu por wordo comparti facilmente dor di 2 persona.

Tambe ta recomenda, e lunch menu di Cubas Cookin’ of e dinner menu consistiendo di un aperitif, plato principal y dessert. Meta di e luna culinario ta principalmente pa mas hopi hende experencia restaurantnan local.

Café The Plaza, ya ta ampliamente conoci, e aña aki nan tambe ta ofrece un lunch menu of un dinner menu di e.o un Surf & Turf consistiendo di un Tenderloin di 4 oz y Shrimps y naturalmente un dushi dessert. Si nunca bo a yega di bishita Sea Salt of Le Garage esaki ta un bon oportunidad!

La Garage ta specialisa den cushina Frances y specialmente pa Eat Local Month tin un dinner menu- three course consistiendo di e.o un dushi sopi boullabaisse como entrada, of un mahi-mahi como plato principal y un Baileys crème brûlée pa finalisa e anochi.

No keda sin bishita Sea Salt Grill; specialisa den sea-food y cushina Caribense. Nan tambe ta ofrece un lunch menu consistiendo di e.o un dushi pan bati cu keshi of un dinner menu di e.o un Paella crioyo!

Pa mas informacion bishita e pagina di facebook di Renaissance Mall & Marketplace of restaurantweek.aruba.com na unda por haña e menu completo di tur restaurant y oportunidad di haci reservacion mesora.