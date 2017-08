Aruba visibel na conferencianan internacional y Europeo riba tereno di limitacion di bista

Recientemente, Dr. Mieke de Droog a duna un charla na e conferencia Vision 2017, cu ta un conferencia internacional riba tereno di hende ciego of cu bista limita.

Mas cu 1000 profesional a participa na e conferencia aki. E conferencia a tuma luga na Worldforum na Den Haag, Hulanda.

Despues di e conferencia aki, el a duna tambe un charla na un conferencia Europeo rib’e tereno aki, ICEVI2017, cu a wordo organisa na Brugge, Belgica.

E topiconan di e conferencianan tabata respectivamente: ‘low vision rehabilitation: a global right’ y ’empowered by dialogue, centralisa rond di e Quality of Life framework inspira di e trabou pa Dr. Robert Schalock.

Dr. De droog a splica su investigacion rib’e tereno aki na Aruba, y a recibi un aplauso grandi p’e. E enfasis di su charla tabata rib’e impacto di un limitation di bista pa un hende bibando na Aruba. Aunke e impacto ta diferente pa tur hende y ta dinamico, e tin un impacto grandi den su bida diario, e. o. pa su autodeterminacion, identidad y contactonan cu otronan.

Su analisis ta mustra cu e ta un reto pa hendenan cu bista limita pa participa den nos comunidad, e. o. dor di transporte y infrastructura cu no ta adecua.

Ademas hopi hende ta kere cu hende cu limitacion no por haci mucho. Su investigacion ta mustra e importancia cu Aruba tambe mester ratifica e derechonan di hende cu limitacion y percura pa un sistema di transporte y infrastructura adecua pa tur hende. Esaki kier men incluso hende cu tin un of otro limitation.

Banda di esaki, tur hende por contribui na un of otro manera na un mihor bida diario pa hende cu limitation na Aruba, esta profesional, famia, bisiña, hende cu limitacion mes y hasta hende cu a djis pasa di bishita na Aruba casualmente. Dr de Droog a clausura su charla enfatisando cu su investigatcon a mustra cu e ta yuda si nos ta balora un hende cu limitacion, y ta ofrece e posibilidadnan y yudansa pa cu capacidadnan y su deseonan.

Su investigacion ta mustra tambe, cu den contacto cu hendenan cu limitacion, e no ta solamente importante kiko nos ta bisa of haci, pero con nos intencion tambe ta hunga un rol.

Dr. de Droog a haya e honor pa wordo invita como miembro di e commision di ciencia pa e conferencia internacional, Vision2017. Asina ela haya e un oportunidad unico pa intercambia di manera profundo cu hende di ciencia internacional riba e tereno aki.

Dr. de Droog lo duna un curso na Universidad di Aruba tocante trabou social cu hende cu limitacion. E curso tambe lo ta interesante pa otro profesionalnan, p. e. pa hende cu ta traha como HR manager, cu ta traha pa maneho cu ley y procedura of cu ta traha cu hende cu limitacionnan. Si bo tin interes pa haya sa mas of kier sigui e curso por manda un email na: mieke.de.droog@ua of yama e na telefon: 526-2214.