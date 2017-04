Aruban Warriors ta exigi un ley ambiental cu djente

Gobierno mester ehecuta un maneho preventivo pa naturalesa y no uno curativo manera t’e caso awor. Mester pasa un ordenansa estatal pa proteha medio ambiente. Un ley cu djente, cu vigilancia y sancion hancra den un landsverordening.

Actualmente trabounan di restauracion di manglo ta tumando luga na Spaans Lagoen.

Segun informacion den prensa, Gobierno ta purba drecha e luga como compensacion p’e manglonan cu Odinsa a kap pa traha e brug na Spaans Lagoen.

Restauracion di manglo ta bon pero mester a preveni di corta mas di 2000 m2 cuadra.

Manglo ta tarda decadas pa crece bira grandi manera nan tabata.

Ademas, ni cuanto manglo nobo wordo planta ya no por rescupera e parti di bida marino cu a bay perdi. Por a diseña un otro tipo di brug pa cual no mester a kap tanto manglo.

Locual Gobierno si por preveni ta e yegada di hotel Zoëtry na Isla di Oro. Sydow ta yam’e un ecohotel. Esaki pa Aruban Warriors ta un contradictio in terminis.

Paso niun hotel por ta ecologico si ta destrui naturalesa pa su construccion.Pa bin cu Zoetry mester kap basta manglo, y ademas lo bay tin construccion riba lama y den manglo cu lo no ta na beneficio ni di e manglonan ni di e bestianan di lama cu ta biba eynan.

Tur hende cu dos placa di sinti sa esey. Cu tur e wcnan cu e hotel ta bay tin lo bay tin sushedad. Wifi, coriente y desordo cu turista ta trece cu nan lo ta desastroso p’e trankilidad di e luga.

Locual ta mas pio ainda ta cu dia cu e hotel cuminsa opera ta cheap labor stranhero lo haya trabou y no Arubiano manera awor aki tambe t’e caso den mayoria hotel.

Aruba lo yena cu mas stranhero, mane cos cu nos no tin basta caba akinan.

Locual Aruban Warriors ta haya inaceptabel ta cu Gobierno ta djis negosha NOS lama cu un compania stranhero atrobe sin niun respet pa nos patrimonio.

Mas misterioso nos ta haya tambe ta e hecho cu oposicion, cu semper ta critica tur movecion di Gobierno ta keto keto tocante hotel Zoëtry.

Xiomara a bisa algo contra den un principio pero probablemente nan a fluit e bek.

Paso tin un silencio hermetico di parti di MEP. Sydow a declara den prensa cu Gobierno, Parlamento, oposicion y pa colmo tur e NGO’snan ta pro e hotel.

Pueblo ta sospecha cu Ministernan Sevinger, de Meza y Mike lo mester a haya balente placa bou mesa. Y Parlamento di AVP ta consisti di marioneta cu a perde tur principio.

Nos sa cu MEP tin lasonan familiar cu e doñonan anterior cu ta pro e hotel; pesey Evelyn, Glembert y Dangui tin miedo di kima nan pan eybanda.

Aruban Warriors ta consisti di habitantenan di Pos Chikito, Savaneta y di algun otro bario na Aruba. Nos ta totalmente contra construccion di 300 bungalow na Isla di Oro y nos no kier nos lama wordo bendi cu inversionistanan stranhero, ni tampoco cu companianan Arubiano.

Nos no kier perde nos identidad di hende di lama manera Noord.

Gobierno actual y e Gobierno cu sinta den september proximo mester bin cu un plan pa restaura e pier y e barco na Isla di Oro. E barco ta un monumento cu mester wordo rescata como patrimonio di Pos Chikito. Gobierno por pone un centro di informacion ecologico eynan unda local y turista por bin bishita e luga magico cu yama Isla di Oro. E mester keda di pueblo y pa pueblo y no pa enrikese inversionistanan stranhero. Tanten cu Gobierno no anuncia un stop oficial relaciona cu Zoëtry, Aruban Warriors lo sigui cu su protestanan pacifico. Nos no por laga Gobierno sigui negosha nos isla ki ora e haya ta bon.

Nos ta exigi un ley ambiental cu forsa y sanccion pa preveni Gobierno y otronan comete mas destruccion di naturalesa na Aruba y asina evita mas fraude cu nos tera y lama.