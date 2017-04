Asociacion di Musico y Artista Arubano (AMAA) ta lansa su website, logo y estilo corporativo

Den presencia di su miembronan y invitadonan, directiva di AMAA a presenta su website, pagina di media social (Facebook, Twitter), logo y estilo corporativo di e asociacion.

E logo di AMAA ta un combinacion di e abreviacion AMAA, den e colonan blauw, geel y cora riba un fondo blanco; e colonan di e bandera di nos isla e diseñador ta sr. Garrick Lacle, kende tambe a traha e website y e pagina di Facebook di AMAA.

Hilyann Croes musico/cantante, yiu muhe di Hildward Croes den feliz memoria, a lansa e website na momento cu el a skirbi nomber di e website riba computer pa AMAA bay online. Hildward Croes den su calidad di presidente di Stichting Musica, hunto cu e directiva di Stichting Musica a funda AMAA na aña 2012.

AMAA su directiva actual ta consisti di e siguiente voluntarionan: sra. Maybelline Arends-Croes, sra. Nicole Booi, sr. Victor Camacho, sr. Serghio Jansen, sr. Victor Mathilda, sr. Nigel Matthew y sr. Sergio Tjie- A- Loi.

AMAA, pa decision di Conseho di Minister, ta e unico partner di combersacion cu Gobierno pa loke ta trata asuntonan cu ta regarda musiconan y otro artistanan di Aruba. Tur artista cu ta adulto por bira miembro di AMAA dor di yena e formulario di inscripcion y paga e suma di contribucion cu ta AWG. 10, – pa luna pa un termino di minimal 6 luna. Hobennan bao di 18 aña por bira miembro-aspirante. Entidadnan huridico riba cualkier tereno di arte tambe por bir miembro di AMAA. Managernan di grupo y/of artista y tecniconan cu no ta alabes artista por bira miembro extra-ordinario.

Meta general di AMAA ta pa defende interesnan di tur musico y otro artistanan di Aruba y di su miembronan en particular tanto na Aruba como den exterior. Por tuma contacto cu AMAA via email: amaaruba2016@gmail.com, via miembronan di directiva, via e website http://www.amaaaruba.com of via e pagina di Facebook www.facebook.com/amaaaruba.