Ata e taekwondistanan cu a sobresali den competencia di Aruba Caribbean Cargo

Jewell Illidge, Nishon Dunlock, Dudi Perez, Rasheed Lowe, Zahyon Klabér y Micheal Noel a sali Best fighter n’e di 8 Aruba Caribbean Cargo Taekwondo Cup 2017.

Diasabra ultimo a tuma lugar e di 8 Aruba Caribbean Cargo Taekwondo Cup na Centro di Bario Brazil cu participacion di e siguiente scolnan di Taekwondo na Aruba:

Noord Taekwondo Center di Grand Master Chaco Cornelio y su coach Ivan Jansen: 2. San Nicolas Taekwondo Center di Master Eric Barry y su coach Shaul Illidge: 3. Stichting Tiger Taekwondo Academy cu nan coach Albert Thielman: 4. Stichting Caribbean Taekwondo Institute cu nan coach Moices Fernandez Jr. 5. Brazil Taekwondo Stichting cu nan coach Jourdé Klabér.

Na tur campeonato e refereenan tin un tarea y nan ta reuni hunto pa analisa e campeonato p’asina yega n’e conclusion, kendenan ta nan mihor bringadornan di e campeonato den cada categoria.

Den e categoria di infantil nan a scoge Jewell Illidge como nan mihor bringador infantil mucha muher. Esaki t’e di tantisimo premio cu e damita chikito aki ta gana den su categoria te cu 11 aña.

Jewell Illidge semper a duna un bon bataya contra di tur su contrincantenan sea nan ta mucha muher of mucha homber tur ta haña e mesun skop.

Nishon Dunlock ta un otro prospecto cu ta na caminda, mustrando for di awor caba cu e ta cla pa bringa y su manera di para so ta laga sa cu el a bin pa bringa.

Nishon Dunlock ta hala masha hopi atencion pa su forma di bringa y e ta mustra un bon Taekwondo for di awor caba cu ta laga e refereenan sin duda di escoge como nan mihor bringado infantil.

Dudi Perez ta bay y bin, pero e biaha aki el a bin pa keda y a duna su mihor combate contra su contrincantenan cu scorenan absurdo.

Tin un dicho cu ta bisa cu tur cos cu bin di leu ta bon. Dudi Perez a demostra esaki y a wordo escogi como mihor bringado cadet damas.

Rasheed Lowe no ta un atleta desconoci p’e refereenan, apesar cu e no a logra di biaha e aña aki internacional el a duna un bon bataya den e categoria di cadet y a logra sali best fighter.

Záhyon Klabér ta un di nos atletanan elite cu ta representa Aruba internacionalmente cu un experencia hopi mas halto cu su contrincantenan y ta haci e trabou di e refereenan hopi mas facil pa nan scoge Záhyon Klabér como nan mihor bringado den e categoria di junior.

E pelea di dia a bay entre di Micheal Noel y Keith Cayama, pasobra aki por a mira un pelea cu hopi intercambio di skop cu bon nivel cu e publico a disfruta y na final di e pelea a pone cu nan a klap p’e bon Taekwondo.

Micheal Noel a gana contra di Keith Cayama y a wordo escogi como e Mihor Bringado den e categoria di adulto.

Shaul Illidge a wordo scogi como e mihor coach di e evento. Shaul Illidge a bin ta demostra esaki pa basta tempo caba y a lanta e nivel di San Nicolas Taekwondo Center y awor un biaha mas a sali Best Coach. Tur ta puntra e mesun cos for di unda el a bin. Un cos ta sigur, si Shaul Illidge sigui cu e bon trabou aki e lo yega hopi leu na Aruba y hasta internacional.

Brazil Taekwondo Stichting ta gradici tur e scolnan cu a participa n’e campeonato aki, haciendo esaki un campeonato cu un nivel mas halto cu esun di ayera. Cada dia Taekwondo na Aruba ta crece na un bon nivel.