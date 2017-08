Boss of the Ring 4 ta ON! pa dia 25 di augustus peleanan di Muay Thai cu lo lagabo sinta na punta di bo stul. Tur e peleanan lo ta bay ta HOT HOT.

Esaki tambe lo bay ta un di e peleanan cu lo bay ta entre e dos Arubiano cu lo bataya cu otro y mustra ken t’e Boss den e Ring. Entre Rizel Jansen v/s Luis Edwardo Lopez.

Cumpra bo carchi na tempo pa bo no keda afo di Boss of The Ring 4, diabierna 25 di augustus venidero.